María Isabel, médica de familia y experta contra el calor: “Hay tres consejos que salvan vidas con temperaturas extremas”

Las altas temperaturas registradas durante este mes de julio resultan especialmente incómodas en Castilla y León. Los profesionales sanitarios recomiendan afrontarlas con una hidratación constante, sin esperar a sentir sed. También aconsejan evitar la exposición al sol entre las 09:00 y las 18:00 horas.

Además, se sugiere realizar comidas ligeras, ricas en frutas y verduras, reducir la actividad física y permanecer en espacios frescos o climatizados. Todo ello contribuye a proteger la salud y a prevenir complicaciones como el golpe de calor.

EL ESPAÑOL de Castilla y León conversa con la vallisoletana María Isabel Gutiérrez. Doctora por la Universidad de Valladolid y médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por el MIR.

Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional. Forma parte de la Junta directiva del Ilustre Colegio de Médicos de Valladolid, como vocal de urbana. Es presidenta de la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (SocalemFYC) y es profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.

Se trata, por tanto, de una voz autorizada para explicar qué hacer y qué evitar cuando las temperaturas extremas ponen a prueba la salud.

Su trayectoria

“Me defino como una persona inquieta. Me implico mucho en aquello en lo que me adentro y que me apasiona. Si me comprometo con algo, voy a por ello”, afirma nuestra entrevistada.

Señala que ha trabajado en toda la provincia de Valladolid. 17 años en el medio rural y, casi siempre, en la Gerencia Este, aunque también en la zona Oeste. Recuerda, además, los años de la pandemia, cuando trabajó en el Centro de Salud Delicias I, teniendo en el mismo el Centro Zambrana.

“También formé parte de las antiguas “damas” del Ejército, denominación que alude al extinto cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar, durante más de tres años. En esa etapa estuve destinada en el Hospital Militar y desarrollé técnicas que no había realizado nunca antes”, añade.

Toda esa trayectoria le ha proporcionado una experiencia de tres décadas en el ámbito de la medicina, con la que aborda la prevención frente a las temperaturas extremas.

Insolación y golpe de calor

“Lo primero que debemos hacer al hablar del calor es diferenciar entre la insolación, que es una reacción por exposición directa y prolongada al sol, y el golpe de calor, que es una urgencia médica grave por una elevación extrema de la temperatura corporal y que incluso puede producirse sin la exposición directa al sol”, señala la experta.

Sobre el golpe de calor añade que se puede dar incluso “en zonas cerradas con elevadas temperaturas o desencadenarse a la sombra debido a una actividad física extenuante en entornos de riguroso estrés ambiental”.

María Isabel subraya que exponerse al calor sin las medidas adecuadas “es peligroso”, especialmente en un contexto en el que “las altas temperaturas se extienden por buena parte del país”.

“Para prevenir un golpe de calor o una insolación recomiendo no hacer ejercicio al aire libre entre las 09:00 y las 18:00 horas. A las personas mayores hay que ofrecerles agua de forma continua, igual que a los jóvenes. También conviene llevar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol”, indica.

La médica vallisoletana, María Isabel Gutiérrez. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Los mayores, los más vulnerables

“Las personas mayores son las que más sufren durante estas fechas debido a las altas temperaturas. Hay que vigilar que se hidraten en todo momento. También deben extremar las precauciones quienes trabajan en la calle y están expuestos al sol”, afirma María Isabel Gutiérrez.

Si no se siguen estas recomendaciones, especialmente en lo relativo a la hidratación, puede producirse un golpe de calor, una situación “muy grave” que “incluso puede causar la muerte”.

“El golpe de calor afecta a todos los órganos: riñones, corazón y cerebro. Hay personas que sobreviven, pero con secuelas graves. Por eso es fundamental prevenirlo”, añade.

Si esto ocurre, lo más importante es “llamar al 112 e intentar reducir la temperatura del afectado, enfriando la cabeza y el cuello”. Si la persona está consciente, resulta “muy útil ofrecer pequeños sorbos de agua”, señala la especialista.

Tres consejos clave

“Hay tres consejos que salvan vidas con temperaturas extremas: beber mucha agua, buscar la sombra y actuar con rapidez. Si además se conocen técnicas de primeros auxilios, mucho mejor”, resume nuestra entrevistada.

A ello añade una recomendación básica pero esencial como es “utilizar el sentido común”. También “favorecer una exposición gradual al sol, mantener una hidratación adecuada y ventilar al máximo los espacios cerrados cuando sea posible”.

“Todo esto es muy importante para evitar sustos e incluso muertes a consecuencia del calor y las altas temperaturas”, concluye.