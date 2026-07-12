Un hombre amenaza con un punzón de 30 centímetros para llevarse todo el sueldo de un conocido que acababa de cobrar

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación después de que, presuntamente, amenazara con un punzón metálico a otro varón para apoderarse de todo el dinero correspondiente al salario mensual que acababa de cobrar.

La detención se produjo durante la madrugada del pasado 11 de julio, después de que los investigadores lograran identificar al presunto responsable a raíz de la denuncia presentada por la víctima.

El arrestado, que carece de domicilio conocido, fue localizado por una patrulla de la Policía Nacional mientras realizaba labores preventivas de seguridad ciudadana.

Los hechos se remontan al pasado 24 de junio. Según la denuncia presentada en la Comisaría de Distrito de Valladolid-Delicias, la víctima se encontraba en la zona de la Playa de las Moreras consumiendo unas bebidas junto a varios conocidos cuando fue abordada por un hombre al que conocía únicamente de vista.

De acuerdo con el relato de la víctima, el sospechoso sacó un punzón metálico de unos 30 centímetros de longitud y lo utilizó para amenazarle.

Bajo esa intimidación, le arrebató todo el dinero que llevaba encima. La cantidad sustraída correspondía al salario mensual que acababa de percibir, por lo que perdió íntegramente el dinero que acababa de cobrar.

La víctima también manifestó que ninguna de las personas que se encontraban con ella intervino durante el robo debido a la situación de amenaza generada por el agresor armado con el punzón.

Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional puso los hechos en conocimiento del grupo de investigación competente, que inició las correspondientes pesquisas para esclarecer el caso.

Las gestiones practicadas permitieron determinar la identidad del presunto autor, por lo que se emitió una orden de detención contra él.

La localización del sospechoso se produjo en la madrugada del 11 de julio.

Una dotación de agentes uniformados que patrullaba por la rotonda situada entre la calle Arca Real y el paseo del Arco de Ladrillo, dentro de las labores habituales para prevenir la comisión de delitos, reconoció al hombre sobre el que pesaba la requisitoria policial.

Los agentes procedieron a interceptarlo y detenerlo como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Durante el cacheo de seguridad realizado tras el arresto, los policías le intervinieron un punzón que coincidía con la descripción facilitada por la víctima y que, presuntamente, habría sido utilizado durante el asalto.

El detenido fue trasladado posteriormente a dependencias de la Policía Nacional, donde permaneció bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial. Tras su comparecencia, el juez decretó su libertad.