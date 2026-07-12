La Diputación de Valladolid convierte el legado de Iván Sanz en un premio para impulsar el futuro del talento joven del vino

La Diputación de Valladolid ha creado el Premio Iván Sanz al Mejor Bodeguero Joven de la provincia a través de la marca de calidad Milla de Oro del Vino con el objetivo de reconocer el talento, el esfuerzo y la capacidad de innovación de las nuevas generaciones que garantizan el presente y el futuro del sector vitivinícola vallisoletano.

El galardón nace como homenaje al empresario recientemente fallecido y distinguirá cada año a jóvenes profesionales comprometidos con el desarrollo del territorio.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha anunciado la puesta en marcha de este nuevo reconocimiento, que llevará el nombre de Iván Sanz.

En homenaje a una figura que, según ha afirmado, representa "mejor que nadie" los valores que inspiran el premio: la pasión por el vino, el compromiso con la empresa familiar, el arraigo a la tierra y la apuesta por la excelencia.

La institución provincial impulsa esta iniciativa a través de la marca de calidad Milla de Oro del Vino con el propósito de poner en valor el papel de los jóvenes bodegueros en uno de los sectores estratégicos de la economía provincial.

El premio pretende reconocer a quienes han convertido el vino en un proyecto de vida y, con su trabajo diario, contribuyen al desarrollo económico del medio rural, a la creación de empleo, a la fijación de población y a la proyección nacional e internacional de la Milla de Oro del Vino y del conjunto de la provincia de Valladolid.

El galardón también nace para destacar un modelo de desarrollo basado en la excelencia, la sostenibilidad, la innovación y el arraigo al territorio.

La Diputación considera que las nuevas generaciones desempeñan un papel esencial para garantizar el relevo generacional en el sector vitivinícola, reforzar la competitividad de las bodegas y mantener vivo un patrimonio que constituye uno de los principales motores económicos y turísticos de la provincia.

El premio lleva el nombre de Iván Sanz como reconocimiento a la trayectoria que desarrolló al frente de Dehesa de los Canónigos.

La institución provincial destaca que supo recoger el legado recibido y proyectarlo hacia el futuro, consolidando la presencia internacional de la bodega y convirtiéndose en un referente para una nueva generación de profesionales del sector.

Su dedicación, esfuerzo, visión empresarial y compromiso con la tierra son los valores que este reconocimiento pretende preservar y proyectar como inspiración para quienes continúan construyendo el futuro del vino en Valladolid.

Trágico accidente de tráfico

La creación de este galardón adquiere un significado especial tras el fallecimiento de Iván Sanz.

El director general de Dehesa de los Canónigos murió el pasado 5 de julio en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-67, a la altura de Herrera de Pisuerga (Palencia), junto a su esposa, Raquel González, y dos de sus tres hijos.

La tragedia provocó una profunda conmoción en el sector vitivinícola y en la provincia de Valladolid, donde Sanz era una figura ampliamente reconocida por su contribución al crecimiento y la proyección internacional de la bodega familiar y de la Ribera del Duero.

A través de este reconocimiento, la Diputación pretende visibilizar el trabajo de los jóvenes que lideran proyectos de calidad, fomentar la innovación y la sostenibilidad en las bodegas de la provincia y reforzar la imagen de Valladolid como un territorio de referencia en el ámbito enológico.

La institución considera que el futuro del sector pasa por apoyar a una nueva generación de profesionales capaces de combinar tradición e innovación para mantener la competitividad del vino vallisoletano.

Durante la presentación, Conrado Íscar ha subrayado que el Premio Iván Sanz al Mejor Bodeguero Joven de la provincia se crea con "vocación de continuidad" para reconocer "año tras año" a quienes, desde "la dedicación, el conocimiento y el compromiso con su tierra", contribuyen a mantener vivo "uno de los grandes patrimonios de la provincia de Valladolid".