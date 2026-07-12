Carnero pide a la Virgen del Carmen el fin de las guerras y que el talento joven se quede en Valladolid

El alcalde, Jesús Julio Carnero, en la procesión fluvial por el río Pisuerga Ayuntamiento de Valladolid

Jesús Julio Carnero ha reclamado el fin de los conflictos internacionales y ha pedido que los jóvenes vallisoletanos puedan desarrollar su proyecto de vida en la ciudad durante los actos de la Virgen del Carmen.

El alcalde de Valladolid también ha mostrado su confianza en que este domingo puedan levantarse las restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), activadas por cuarto día consecutivo debido al episodio de contaminación asociado a las altas temperaturas.

El regidor ha participado este domingo en la tradicional eucaristía al aire libre en honor de la Virgen del Carmen y en la posterior procesión fluvial por el río Pisuerga, una celebración que ha definido como una cita ya consolidada en la ciudad.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, en la procesión fluvial por el río Pisuerga Ayuntamiento de Valladolid

Carnero ha recordado que este año se cumplen 27 ediciones de esta celebración, integrada por la misa campestre y la procesión por el río, y ha destacado el carácter popular y religioso de una tradición que reúne cada mes de julio a numerosos vallisoletanos.

Durante su intervención, el alcalde ha querido expresar un recuerdo para quienes atraviesan situaciones difíciles.

En este sentido, ha trasladado su apoyo a las víctimas del terremoto registrado en Venezuela y también a las víctimas y familiares afectados por el incendio que afecta a la provincia de Almería.

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para Teófanes, a quien ha señalado como el impulsor de esta celebración de devoción a la Virgen del Carmen en Valladolid.

Según ha explicado, fue quien ideó este acto popular vinculado al 16 de julio, festividad de la patrona de los marineros.

El Pisuerga y el proyecto 'Viviendo el Río'

El alcalde ha aprovechado la celebración para reivindicar el papel del río Pisuerga como uno de los espacios más representativos de Valladolid.

Ha asegurado que el Ayuntamiento quiere reforzar la relación de la ciudadanía con este entorno a través del proyecto 'Viviendo el Río'.

Carnero ha afirmado que el Pisuerga constituye un lugar "icónico" para la ciudad y ha subrayado la importancia del enclave en el que se ha desarrollado el acto, la plaza Ciudad de la Misión, un espacio cuyo nombre, ha recordado, está vinculado al compromiso de Valladolid con la sostenibilidad medioambiental.

En este sentido, ha defendido que ese compromiso debe contribuir a construir "una ciudad mejor" y, al mismo tiempo, "un mundo mejor".

Dos peticiones a la Virgen

Preguntado por la petición que trasladaría a la Virgen del Carmen, el alcalde ha diferenciado entre una de carácter internacional y otra centrada en Valladolid.

En primer lugar, ha deseado que finalicen los conflictos armados que continúan activos en distintos puntos del mundo.

Ha citado expresamente la guerra de Ucrania, la situación en Oriente Medio y otros escenarios internacionales marcados por la violencia.

En el ámbito local, Carnero ha puesto el foco en la juventud vallisoletana.

Ha señalado que su principal deseo es que el talento de los jóvenes pueda permanecer en la ciudad porque tengan la oportunidad de desarrollar en ella su proyecto de vida.

El regidor pucelano ha explicado finalmente que ese objetivo responde tanto a las aspiraciones de los propios jóvenes como al deseo compartido por la sociedad vallisoletana.