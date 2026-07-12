Carnero confía en levantar este domingo la ZBE tras cuatro días de restricciones: "Los datos han bajado bastante"

Imagen de archivo de la celebración del Día sin coche en Valladolid y, en el recuadro, los límites de la ZBE de Valladolid Dos Santos Ical

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, confía en que las restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) puedan levantarse este domingo, tras cuatro jornadas consecutivas de limitaciones por el episodio de contaminación.

El regidor pucelano ha asegurado que la evolución de los indicadores es favorable, aunque ha subrayado que la decisión dependerá exclusivamente de los datos técnicos que se analicen a lo largo del día.

Carnero ha realizado estas declaraciones durante su asistencia a la eucaristía en honor de la Virgen del Carmen y la posterior procesión fluvial por el río Pisuerga, donde ha sido preguntado por las quejas de los ciudadanos ante las incomodidades que está provocando el cierre de la ZBE.

El alcalde ha afirmado que entiende "perfectamente" el malestar de los vallisoletanos y ha expresado su deseo de que las restricciones puedan retirarse cuanto antes.

"Esperemos que a lo largo del día de hoy pueda levantarse la restricción", ha señalado.

Igualmente, el regidor vallisoletano ha explicado que la activación y desactivación de estas medidas responde únicamente a "condiciones objetivas y técnicas" y tiene como finalidad cumplir la normativa vigente en materia de calidad del aire. "Es una cuestión meramente técnica y de aplicación de la normativa vigente", ha insistido.

Carnero ha enmarcado esta situación en un episodio meteorológico "extremo" y ha recordado que todavía no ha comenzado la segunda quincena de julio, periodo en el que habitualmente se registran las temperaturas más elevadas del verano en Valladolid, y, sin embargo, la ciudad ya acumula semanas de intenso calor.

Además, ha destacado que este episodio no solo está siendo intenso, sino también especialmente prolongado.

Según ha indicado el alcalde, Valladolid lleva soportando estas altas temperaturas desde el mes de mayo, con un calor que ha definido como de un "rigor insoportable".

El regidor ha lamentado especialmente las consecuencias que las restricciones están teniendo sobre el tejido comercial de la ciudad y ha asegurado que no se olvida de los comerciantes, ya que el cierre de la ZBE coincide con uno de los momentos de mayor actividad del año por la campaña de rebajas.

En este sentido, Carnero ha reconocido que muchos establecimientos no han podido afrontar estos cuatro días "en las condiciones debidas", precisamente cuando esperaban incrementar sus ventas gracias a los descuentos estivales.

"Han bajado bastante"

Respecto a una posible reapertura de la Zona de Bajas Emisiones, Carnero ha explicado que los datos registrados durante la jornada del sábado sitúan a Valladolid cerca de cumplir los parámetros necesarios para desactivar las restricciones.

"Han bajado bastante", ha señalado en referencia a los niveles registrados, aunque ha evitado adelantar una decisión.

El alcalde de Valladolid ha insistido en que no quiere generar "ninguna falsa expectativa" y ha recalcado que será la evolución de los datos a lo largo del día la que determine si finalmente se recupera la normalidad.

Pese a ese llamamiento a la prudencia, el regidor ha reconocido que las perspectivas son "buenas" y permiten "aventurar" que la Zona de Bajas Emisiones pueda reabrirse si los indicadores mantienen la tendencia descendente.

Carnero ha concluido reiterando que el Ayuntamiento de Valladolid actuará únicamente en función de los criterios técnicos establecidos y que la decisión se adoptará cuando los datos objetivos confirmen que es posible levantar las restricciones con todas las garantías previstas por la normativa.