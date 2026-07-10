Tordesillas estrecha sus relaciones con Cabo Verde para afianzar el interés histórico y diplomático con las islas

Miguel Ángel Oliveira, junto a los concejales Susana Santiago e Isaías García, con el embajador de Cabo Verde en España, Eduardo Jorge Silva. Ayto Tordesillas

Tordesillas (Valladolid) ha recibido este viernes, 10 de julio, la visita del embajador de Cabo Verde, Eduardo Jorge Silva. Un encuentro que ha servido para remarcar el interés histórico y diplomático que une al país africano con la villa del Tratado.

En la cita ha participado el alcalde del municipio, Miguel Ángel Oliveira, junto a los concejales Susana Santiago e Isaías García, quienes han hecho de anfitriones para estrechar lazos institucionales.

El embajador caboverdiano ha conocido de primera mano las Casas del Tratado, donde se firmó el Tratado de Tordesillas entre Portugal y España en 1494.

De esta manera, ha podido profundizar en el significado de este documento en el que Cabo Verde desempeñó un papel destacado, ya que el archipiélago de islas hizo de punto de referencia de la línea divisoria imaginaria que se trazó con el tratado.

La cita ha servido para abrir futuras vías de colaboración, con la intención de establecer vínculos entre Cabo Verde y Tordesillas.

En esta línea, el diplomático ha trasladado al primer edil de Tordesillas el interés, por parte del regidor de Cidade Velha (el municipio con mayor peso histórico de la nación africana), por reunirse oficialmente con las autoridades locales para firmar un protocolo de colaboración institucional.

El interés particular procede del presidente de la Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, la localidad a la que pertenece Cidade Velha, una ubicación que fue la primera capital de las islas y que fue fundada por los portugueses en 1462.

Actualmente, dicho municipio está catalogado como Patrimonio Mundial por la Unesco desde 2009, siendo una de las siete maravillas de origen portugués en el mundo.

Oliveira ha puesto en valor, antes de que Silva firmara el libro de honor de la villa, la repercusión de esta visita, que coloca a Tordesillas como un "referente turístico a nivel internacional".

"Con este encuentro se refleja la importancia de la villa a nivel mundial en temas diplomáticos y políticos y respalda la relevancia que tuvo, tiene y tendrá el Tratado de Tordesillas, que aún continúa siendo motivo de unión política entre países", ha añadido el alcalde.

Por último, ha remarcado que es "un orgullo y un privilegio que Tordesillas acapare el interés de este país para seguir potenciando relaciones a nivel internacional que la sigan posicionando a nivel histórico y representativo por todo el mundo".