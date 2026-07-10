Tellado incide en el cambio frente a un Sánchez que "estrena hoy su imputado número 127": "No queda nadie limpio cerca"

El secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado interviene en el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular, junto a la presidenta saliente de NNGG de España, Beatriz Fanjul, y al candidato al cargo, Ignacio Dancausa Rubén Cacho - Ical

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha hecho un llamamiento a las nuevas generaciones de su partido para impulsar el cambio frente a un Pedro Sánchez que "estrena hoy su imputado número 127" después de que Juanma Serrano, ex jefe de Gabinete y expresidente de Correos, esté investigado en el 'caso Leire'.

Así lo ha trasladado Tellado, que fue presentado como el "azote de Sánchez en el Congreso", durante su intervención en Valladolid durante el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del PP, donde Ignacio Dancausa relevará a Beatriz Fanjul al frente de la organización.

Y es que Tellado ha incidido en que se necesita "a todas" las Nuevas Generaciones para "activar a toda la juventud española" en busca de ese cambio. En este sentido, ha apelado a "pasar la página de la decadencia y la corrupción del sanchismo y ese faro inmoral que es José Luis Rodríguez Zapatero".

Sobre este último, ha resaltado que se "presentaba como un mediador de buena voluntad, el Gandhi español, pero ya sabemos a lo que se había dedicado". "Solo le ha faltado robar en el metro y si no lo ha hecho es porque no viaja en él", ha ironizado.

Volviendo a la "cloaca del PSOE, más propia de una película de gángster", ha destacado que a Leire Díez, Santos Cerdán y Vicente Martínez se ha unido ahora Juanma Serrano, "otro íntimo de Sánchez, su primer jefe de Gabinete, su amigo, su colaborador".

El secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado interviene en el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular, junto a la presidenta saliente de NNGG de España, Beatriz Fanjul, y al candidato al cargo, Ignacio Dancausa Rubén Cacho - Ical

"También está implicado y hasta el cuello en todo este escándalo. Desde hoy ya está imputado, uno más. Ha caído otro de los hombres del presidente. P.S. nos dirá ahora que tampoco sabía nada de Juanma Serrano, es otro gran desconocido como lo era Ábalos, Cerdán, Koldo o el resto de la banda", ha añadido.

Pero, sin embargo, según el secretario general del PP, Serrano fue "el hombre que estuvo al lado de Sánchez desde el primer momento, con el que se lanzó a la conquista de la dirección del PSOE". Por eso, ha considerado que "no queda nadie limpio porque el que lo mancha todo es el propio Sánchez".

"El basta ya de los jóvenes"

En otro orden de cosas, Tellado ha incidido en que el congreso de este viernes y sábado de NNGG en Valladolid representa el "basta ya de los jóvenes", frente a un gobierno que "les condena a la precariedad mientras roban a manos llenas".

Para Tellado, la juventud de NNGG es la que "no se vende y no se deja comprar" y ha llamado a canalizar esa resignación hacia una "verdadera acción que nos permita cambiar las cosas".

"La única forma es mojándose e implicándose. Sois la generación del cambio, encabezando un movimiento de país que ya es imparable", ha recalcado.

Precisamente, ha equiparado este movimiento de "basta ya" al que tal día como hoy se inició en 1997 tras el asesinato a manos de ETA del presidente de NNGG por aquel entonces, Miguel Ángel Blanco.

"Lo torturaron durante dos días y al final lo mataron, por sentirse orgullosamente español. Su memoria siempre estará con nosotros, guiándonos por el camino correcto", ha añadido.

En este punto, ha precisado que "da asco" ver al presidente del Gobierno "estrechar la mano con la portavoz de Bildu, Mertxe Azipurua, condenada hace ya años por colaboración con banda armada".

"Y qué asco da que los que tanto daño hicieron sean hoy el socio más fiable del Gobierno de España. Ganar las elecciones tiene que servirnos para dejar atrás un pacto de gobierno tremendamente asqueroso", ha subrayado.

El directivo 'popular' ha situado este congreso de NNGG como el inicio de un cambio para enfrentar a un "gobierno desastroso que lo ha robado todo: el dinero público, la independencia de las instituciones, la convivencia, la separación de poderes y hasta las joyas de Sissi emperatriz".

A pesar de todo, Tellado ha sentenciado que le gusta "mucho" lo que ha visto este viernes de Valladolid, donde se han reunido centenares de jóvenes en el Centro Cultural Miguel Delibes que quieren "cambiar las cosas y ser protagonistas del futuro de nuestro país".

"Nuevas Generaciones debe ser la casa común de todos los jóvenes comprometidos con España y que tienen ganas de cambiar las cosas en nuestro país. La izquierda ha perdido a los jóvenes de la misma forma que ha perdido al conjunto de la sociedad española. La victoria de vuestra generación va a ser la del PP y de toda España", ha zanjado.

Oferta a Beatriz Fanjul

Durante su intervención, Tellado también ha aprovechado para desvelar públicamente la oferta que le ha hecho a Beatriz Fanjul, que este fin de semana dejará de presidir NNGG después de cinco años.

Votaciones en el XVI Congreso Nacional de NNGG Rubén Cacho - Ical

"No te vas a poder librar de mí. Tienes sobre la mesa una oferta en la que te pido que todo lo que has aprendido lo sigas demostrando dentro de mi equipo de la Secretaría General del partido", ha anunciado.

Un movimiento con el que pretende mantener a Fanjul en la primera línea de las decisiones del PP y que ahora queda saber si esta, que ha intervenido previamente, decidirá aceptar o no.