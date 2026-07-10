Punto y final a las obras de la red de calor en Parquesol: dará servicio a más de 10.200 viviendas de varios barrios

María González Corral y Jesús Julio Carnero en la central de la red de calor de Parquesol. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, y la consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, María González Corral, han visitado hoy la central de la red de calor de Parquesol para informar de la finalización de las obras.

También han presentado el conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento va a desarrollar en el barrio durante los próximos meses con el fin de mejorar su movilidad, espacios públicos y zonas verdes.

La red de calor de Parquesol, promovida por SOMACYL, constituye una de las mayores actuaciones de eficiencia energética desarrolladas en Valladolid.

Integrada en la Red de Calor Valladolid Oeste, la infraestructura permitirá abastecer de calefacción y agua caliente sanitaria a más de 10.200 viviendas y 67 edificios terciarios de Parquesol, Villa del Prado y el suroeste de Huerta del Rey mediante energía procedente, fundamentalmente, de biomasa forestal renovable.

Con una inversión de 35,5 millones de euros, cofinanciada con fondos Feder, la red cuenta con 28,6 kilómetros de canalizaciones y una capacidad de producción cercana a los 62 millones de kWh de energía renovable al año, lo que evitará la emisión de aproximadamente 13.660 toneladas de CO₂ anuales y permitirá sustituir más de 400 calderas alimentadas por combustibles fósiles.

Durante la visita, el alcalde ha agradecido la comprensión de los vecinos durante la ejecución de unos trabajos de gran complejidad que han supuesto una importante transformación del barrio.

"Hoy podemos decir que Parquesol deja atrás las zanjas para abrir una nueva etapa. Culminamos una infraestructura estratégica para la ciudad que mejora la calidad de vida de los vecinos, reduce las emisiones y nos permite avanzar hacia un modelo energético más sostenible", ha señalado Jesús Julio Carnero.

El regidor ha destacado asimismo la colaboración mantenida entre el Ayuntamiento y SOMACYL durante toda la ejecución de las obras para minimizar las afecciones al tráfico y a la actividad cotidiana del barrio.

"Queremos agradecer la paciencia y la comprensión de los vecinos. Las molestias han sido temporales, pero los beneficios serán permanentes. Ahora es el momento de devolver al barrio ese esfuerzo con nuevas inversiones que mejoren sus calles, sus parques y su accesibilidad", ha afirmado.

Obras extraordinarias de pavimentación (1.025.000 euros)

Con la finalización de las obras, el Ayuntamiento desarrollará una actuación extraordinaria de pavimentación y renovación de la señalización horizontal en las principales vías afectadas por los trabajos, con una inversión de 933.000 euros. A ello se suma el repintado de 180 pasos de peatones, dotado con 92.000 euros, así como actuaciones de limpieza y acondicionamiento de alcorques y medianas, que estarán finalizadas antes de las próximas Ferias.

Parcela para 130 viviendas en Miriam Blasco

Durante la visita también se ha anunciado la cesión a la Junta de Castilla y León de la parcela municipal utilizada como espacio auxiliar durante las obras, situada entre las calles Miriam Blasco y Martín Santos Romero, para la construcción de alrededor de 130 viviendas públicas asequibles destinadas preferentemente a jóvenes, una vez concluya su acondicionamiento.

1.150.200 euros para mejoras en movilidad y espacios verdes

Itinerarios peatonales pavimentados en la ladera sur de Parquesol (740.000 euros).

Esta actuación permitirá crear nuevos recorridos peatonales accesibles entre la parte baja y la parte alta del barrio mediante caminos pavimentados, una nueva rampa adaptada y mejoras en la iluminación. Asimismo, se actuará sobre los taludes y zonas verdes para completar la integración paisajística del entorno.

Parque del Mediodía y Parque de los Almendros (109.000 euros).

Las inversiones contemplan la reforestación de la ladera del Parque de los Almendros, la instalación de nuevo mobiliario urbano en el Parque del Mediodía y la mejora del área infantil situada en la calle Núñez de Guzmán El Pinciano, reforzando la calidad ambiental y el uso de estos espacios.

Renovación de los parques infantiles de Parquesol (192.000 euros).

El Ayuntamiento modernizará las áreas de juego de distintos parques del barrio con nuevos elementos infantiles, zonas de sombra, mobiliario y espacios de ocio, mejorando tanto la seguridad como las posibilidades de uso para las familias.

Otras actuaciones de Presupuestos Participativos (109.200 euros).

Se ejecutarán diversas mejoras solicitadas por los vecinos, entre ellas la instalación de aparatos biosaludables en Manuel Azaña, nuevas mesas de picnic en distintos puntos del barrio, la reparación de la escalera entre Miriam Blasco y Manuel Azaña y la adecuación del parque canino de la zona alta.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con Parquesol y consolida una estrategia de inversión orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos, impulsar la sostenibilidad y modernizar uno de los barrios con mayor población de Valladolid.