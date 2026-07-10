Piden revisar las restricciones al tráfico para llegar al centro de Valladolid tras la caída de ventas en el comercio

La Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) ha solicitado al Ayuntamiento que revise los protocolos de restricción al tráfico por contaminación de ozono tras registrar un importante impacto en las ventas de los comercios.

Desde la organización han trasladado su "preocupación" por estas medidas decretadas por el actual episodio de contaminación que están afectando directamente al comercio del centro de la ciudad del Pisuerga.

Después de que el Ayuntamiento de Valladolid activase la situación 2 del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, desde este pasado jueves se mantiene una restricción completa del tráfico en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) entre las 09:00 y las 21:00 horas.

De esta manera, los únicos que pueden acceder son los vehículos privados con etiqueta ECO o Zero, además de residentes y transporte público. Ante la prolongación del episodio, desde Avadeco se ha preguntado sobre la incidencia de las medidas en la actividad comercial.

Los primeros datos recabados han apuntado a una caída de ventas que supera el 50% con carácter general respecto a una jornada sin restricciones, con casos que llegan incluso hasta el 75%.

Desde la asociación subrayan que es una primera fotografía trasladada por sus socios y que seguirá recabando información en los próximos días.

En cualquier caso, el presidente de Avadeco, Jaime Ercilla, ha subrayado que entienden y respetan que la salud "tiene que estar por encima de cualquier otra consideración, pero no podemos permitir que la respuesta a cada episodio sea cerrar el centro de un día para otro, sin avisar y siempre en las mismas calles".

En este sentido, Ercilla ha incidido en que "los comercios ya estamos notando el parón del verano y del calor, y esta acumulación de cierres nos está llevando a una situación que muchos negocios no van a poder aguantar mucho más tiempo".

De esta manera, desde Avadeco lamentan que las restricciones "recaigan de manera reiterada sobre las mismas calles del centro, sin que se hayan explorado fórmulas de reparto o alternancia con otras zonas, y sin que el sector haya sido informado con antelación suficiente antes de la puesta en marcha de las medidas".

Por eso, trasladan tres peticiones concretas. Una primera que revise el protocolo de actuación, para valorar fórmulas de restricción que no impliquen el cierre generalizado del centro y tengan en cuenta el impacto sobre la actividad comercial.

También que se pongan en marcha campañas de dinamización comercial que compensen, aunque sea parcialmente, la caída de la actividad.

Por último, solicitan que haya coordinación previa con las asociaciones del sector, de modo que el comercio y la hostelería sean informados con antelación de la activación de las situaciones de alerta.

"No pedimos que se levanten las medidas de protección de la salud, pedimos que se cuente con nosotros antes de aplicarlas y que se busquen fórmulas que no penalicen siempre a los mismos", ha concluido Ercilla.