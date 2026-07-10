Mayorga, el pueblo que canta habaneras para despedir julio: una 33 edición de la trovada con dos días más de música

Imagen de una edición anterior de la trovada de habaneras en Mayorga. Ayto Mayorga

Como ocurre desde hace 33 años, Mayorga (Valladolid) ya espera la llegada de la trovada de habaneras para despedir el mes de julio. Una cita anual que es el buque insignia cultural de la localidad, que durante estos días se convierte en un pueblo lleno de música al son de los ritmos cubanos.

Este año, además, estrena la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional, una distinción que llevaban años persiguiendo y que, por fin, les han concedido para esta ocasión, tal y como reconocía el alcalde de Mayorga, David de la Viuda, a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La semana cultural de la habanera 2026 arrancará el lunes, 20 de julio, con dos programas de Radio Mirador exclusivos dedicados a esta festividad, en la 107.9 de la FM.

Cartel de la XXXIII trovada de habaneras. Ayto Mayorga

El primero de los programas, bajo el título 'La habanera sin puertos', tendrá lugar a partir de las 22:00 horas y correrá a cargo de Teresa Pérez Daniel. Ella fue, precisamente, quien inició estas trovadas en 1993 junto a un grupo de vecinos.

Al día siguiente, el martes 21, a la misma hora (22:00 horas), tendrá lugar el segundo de los programas que volverá a conducir Teresa Pérez Daniel.

Para esta ocasión, como novedad, las actuaciones musicales comenzarán dos días antes. De esta forma, el miércoles 22 y el jueves 23 de julio las habaneras ya resonarán en Mayorga.

Imagen de una edición anterior de la trovada de habaneras en Mayorga. Ayto Mayorga

El dúo Acordul será el primero en poner el ritmo en la localidad vallisoletana. La agrupación musical, formada por Eugenio Rodríguez a la dulzaina y por Lorena Porres al acordeón, será la encargada de abrir la veda en el Museo del Pan a las 21:30 horas el miércoles, 22 de julio.

Un día más tarde, también a las 21:30 en el Museo del Pan, llegará el turno del Coro María Daniel y el Coro Infantil, ambos dirigidos por Suso González.

Ya el fin de semana, concretamente el viernes 24 de julio, se espera uno de los actos más esperados. Sandra Fernández, Ángelo Montanaro e Irene Alfageme impartirán un recital en modo habanera a partir de las 22:00 horas en la Iglesia del Salvador, con aforo para 600 personas.

Programación completa de la XXXIII trovada de habaneras. Ayto Mayorga

Para el sábado, 25 de julio, último día de la trovada, Mayorga tiene preparadas dos actividades especiales. La primera de ellas tendrá horario vespertino, con una conferencia de carácter científico que nos adentrará aún más en aspectos técnicos e históricos de este ritmo cubano tan arraigado en la localidad.

Manuela del Caño Espinel, docente de UNIR y titulada superior en Interpretación Musical en la especialidad del Canto, además de ser doctora en neurociencias, impartirá en el auditorio del Museo del Pan la conferencia '¿Por qué nos emociona una habanera?'.

Dicha mesa de investigación estará presentada por Teresa Pérez Daniel. Ya por la noche, a las 22:00 horas, las actuaciones musicales regresarán a la localidad. Esta vez a la Plaza España de Mayorga.

Imagen de una habanera en la Iglesia del Salvador de Mayorga. JCyL

Iniciarán las actuaciones los 'Amigos de las Habaneras de Mayorga' bajo la dirección de Inmaculada Pastor, mientras que el grupo catalán 'Americanus' les seguirá con su espectáculo 'Un viaje encantado'.

Una estupenda forma para cerrar esta XXXIII trovada de habaneras en Mayorga cuyas últimas actuaciones serán presentadas por el periodista Javier Pérez Andrés.