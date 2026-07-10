El gimnasio itinerante que lleva el ejercicio a los pueblos de Valladolid: una iniciativa de la UEMC y la Diputación

La presentación del Fit Truck, con la presencia de David García López, rector de la UEMC, y Conrado Íscar, presidente de la Diputación Provincial, junto con investigadores, técnicos y representantes institucionales UEMC

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y la Diputación Provincial de Valladolid han presentado este viernes Fit-Truck.

Se trata de un innovador gimnasio móvil que recorrerá la provincia para acercar programas de ejercicio físico supervisado a municipios sin instalaciones deportivas ni servicios estables de actividad física y promover el envejecimiento activo en el medio rural.

El acto de presentación, que se ha desarrollado en el Castillo de Fuensaldaña, ha contado con la participación del rector de la UEMC, David García López, y del presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Conrado Íscar.

García López ha asegurado que este proyecto "representa el modelo de universidad por el que apostamos: una universidad que forma talento".

"Genera investigación de calidad y la transfiere a la sociedad para afrontar desafíos tan importantes como el envejecimiento, la despoblación o la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones e instituciones para impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida en el medio rural.

"En la Diputación de Valladolid trabajamos cada día para que el código postal de nuestros vecinos no determine su calidad de vida", ha señalado.

En este sentido, ha recordado la inversión de 9,3 millones de euros realizada desde 2022 para mejorar las infraestructuras deportivas de la provincia y ha subrayado que Fit-Truck permitirá acercar un servicio de calidad a municipios que carecen de este tipo de recursos.

Asimismo, ha agradecido la implicación del equipo investigador de la UEMC y ha asegurado que Fit-Truck marcará “un antes y un después en la atención a nuestros mayores".

El proyecto se enmarca en la VII Convocatoria de Proyectos de Investigación y Retención del Talento UEMC-Diputación de Valladolid y responde a dos de los grandes desafíos de la provincia: el envejecimiento de la población y la desigualdad en el acceso a servicios de salud y bienestar entre el medio urbano y el rural.

Un gimnasio sobre ruedas

Inspirado en el modelo de las conocidas food-trucks, el Fit-Truck es un remolque-gimnasio itinerante y completamente equipado para desarrollar programas de ejercicio físico supervisado y basado en la evidencia científica.

El gimnasio móvil dispone de barras, discos, mancuernas, cajones, balones medicinales y otros materiales que permiten realizar sesiones grupales con los estándares más actuales de entrenamiento.

No se trata de un parque de ejercicio desatendido, sino de un servicio profesional diseñado para acercar el ejercicio físico de calidad a municipios que no disponen de este tipo de recursos.

Pero el elemento más importante del proyecto no es el equipamiento, sino el profesional que lo acompaña.

Cada sesión estará dirigida y supervisada por un graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, encargado de diseñar y adaptar los programas de ejercicio a las características y necesidades de cada grupo.

El objetivo es llegar a municipios sin gimnasios, centros de día con programas de ejercicio o actividades dirigidas estables, especialmente para las personas mayores de 55 años.

Fuerza, equilibrio y autonomía

Fit-Truck busca mejorar la fuerza, la movilidad, el equilibrio y la capacidad funcional de las personas mayores, reduciendo el riesgo de caídas y la pérdida de independencia.

El entrenamiento de fuerza es una de las intervenciones con mayor evidencia científica para promover un envejecimiento saludable, pero en muchos municipios rurales estos programas sencillamente no existen.

La iniciativa también contribuirá a combatir la soledad no deseada y a crear nuevos espacios de encuentro y convivencia en los municipios participantes.

Dos rutas y ocho municipios

Durante la fase piloto, el gimnasio móvil recorrerá dos rutas comarcales fijas con parada en ocho municipios de la provincia.

La primera ruta, en el entorno de la Campiña del Pisuerga y el eje de la VA-900, llegará a Fuensaldaña, Mucientes, Trigueros del Valle y Cubillas de Santa Marta.

La segunda se desarrollará en los Valles del Esgueva y Del Duero, con paradas en Esguevillas de Esgueva, Pesquera de Duero, Valbuena de Duero y Olivares de Duero.

El programa contempla dos sesiones semanales de entre 45 y 60 minutos en cada localidad, con una previsión de más de 250 personas inscritas y alrededor de un centenar de usuarios activos al mes.

Los viernes, el Fit-Truck visitará otros municipios de la provincia para realizar actividades de promoción de la salud y la actividad física, dar a conocer el proyecto y participar en iniciativas impulsadas por la Diputación de Valladolid y la UEMC.

Investigación aplicada e innovación social

El proyecto está desarrollado por el grupo de investigación estratégico i+HEALTH de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, especializado en el estudio del papel del ejercicio físico en la salud de poblaciones especiales.

La investigación analizará el impacto de un programa de ejercicio físico supervisado sobre la salud y la capacidad funcional de las personas participantes, al tiempo que evaluará la viabilidad de un modelo innovador de gimnasio itinerante como herramienta para acercar programas de actividad física al medio rural.

Fit-Truck nace de una convicción clara: el código postal no puede determinar las oportunidades de envejecer de forma saludable.

Con este objetivo, el proyecto acercará ejercicio físico de calidad, seguro y basado en la evidencia científica a las personas mayores que viven en municipios de la provincia, independientemente del lugar en el que residan.

La iniciativa permitirá además evaluar la viabilidad técnica, económica y social de un modelo de gimnasio itinerante con potencial para implantarse en otros territorios rurales con características similares.

El proyecto busca demostrar que la investigación universitaria puede convertirse en una herramienta útil para afrontar algunos de los principales desafíos del medio rural, como el envejecimiento, la despoblación y la falta de servicios especializados de promoción de la salud.

Comprometido con la sostenibilidad

Fit-Truck incorpora también una dimensión ambiental. Los desplazamientos del gimnasio móvil se realizarán gracias a la colaboración de VASA Arroyo, que ha cedido un vehículo híbrido para el transporte del remolque.

Esta colaboración permitirá reducir las emisiones asociadas a los desplazamientos entre municipios y reforzar el carácter sostenible de un proyecto que une salud, innovación y compromiso con la provincia.

Con esta iniciativa, la Universidad Europea Miguel de Cervantes y la Diputación Provincial de Valladolid refuerzan su apuesta por la investigación aplicada, la innovación social y la transferencia de conocimiento para ofrecer soluciones reales a algunos de los principales desafíos demográficos y sociales del medio rural.