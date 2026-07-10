Feijóo cancela su agenda por el incendio de Almería y no verá el partido de España de este viernes en Valladolid

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención ante la Junta Directiva del PP de Murcia Marcial Guillén EFE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido su agenda de este viernes tras el terrible incendio en el municipio almeriense de Los Gallardos, que ha dejado al menos 12 fallecidos y 23 personas desaparecidas.

Según han confirmado fuentes del PP a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Feijóo tenía previsto acudir en la tarde de este viernes al XVI Congreso de Nuevas Generaciones que se celebra en Valladolid.

Posteriormente, "vería el partido de la Selección española junto a miles de ciudadanos en la Plaza de Zorrilla".

Esas mismas fuentes han informado de que, "sin embargo, teniendo en cuenta la magnitud de la desgracia, Feijóo se quedará en Madrid y en contacto permanente con el presidente de la Junta de Andalucía".

En principio,el presidente del PP sí que acudirá a la clausura del cónclave, prevista para este sábado por la mañana, y en la que Ignacio Dancausa será proclamado nuevo líder de Nuevas Generaciones.

Un acto de clausura en el que también participará el presidente de la Junta de Castilla y León y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco.