Argüello aclara que no llamó “banda de ladrones” al Gobierno tras su polémica con Bolaños: “Me refería al Estado”

Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal.. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, arremetía este jueves contra el Gobierno en un acto en la sede de la Fundación Pablo VI. Aseguraba que “cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones y a las pruebas me remito”.

Hacía referencia, con estas palabras, a los casos de corrupción que en los últimos meses han afectado al Ejecutivo y hacía “un llamamiento para la regeneración de los propios sistemas democráticos” basado en personas que supongan una “referencia ética”.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, respondía a las palabras de Argüello a través de una carta en la que mostraba “su sorpresa” tras definir al Gobierno como “una banda de ladrones”.

“¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como ‘banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito?”, aseguraba el ministro que añadía que “evidentemente sería falso y profundamente injusto”.

En la mañana de hoy, en Valladolid y durante un acto, Luis Argüello se ha remitido, como ha apuntado ante los medios, a “su intervención completa”, sobre la afirmación de que el Estado “es una banda de ladrones” añadiendo que “es una cita de San Agustín y de Benedicto XVI en el conjunto de una intervención académica”, añadiendo que “no iba a decir más”.

“No entro en correspondencias que deberían de ser privadas. La Iglesia en su conjunto ha asumido la responsabilidad por lo ocurrido hace años por algunas personas. Hemos asumido la responsabilidad en su conjunto y firmado un acuerdo con el Estado reconociendo una obligación moral sin tener obligación jurídica ante personas que han muerto o cuyos hechos han prescrito”, ha señalado Argüello ante la carta de Bolaños.

Ha añadido que la Iglesia “sí que ha reconocido, desde la responsabilidad de algunos, una responsabilidad compartida”.

Las polémicas palabras

“Yo hice una cita y no me refería al Gobierno sino al Estado, incluyendo a los ciudadanos. Incluí en la cita de San Agustín y Benedicto XVI a los ciudadanos que no pagan impuestos, a quiénes hacen facturas en negro o a los que defraudan. Me remito a mi intervención completa”, ha añadido Argüello.

El arzobispo de Valladolid ha reconocido que no cuidó el lenguaje en ese encuentro, señalando que “a veces es muy espontáneo y no lo hace bien” pero en la intervención, dentro de un curso académico, hacía “una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos en todos los ámbitos”.

“La dignidad humana, también lo dijo León XIV, es fuente de derechos y también de deberes. Esta es mi tesis. A la hora de poner los ejemplos en un aula, uno puede ser más afortunado o menos en las expresiones. En la cuestión de fondo que es hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos. Dije que los ciudadanos no teníamos derecho a criticar a nuestros responsables políticos si nosotros no tenemos el mismo código moral con el que criticamos”, ha añadido.

Ha apuntado a la Ley de los Medios que “tienen que hacer los titulares” y que “ponen el foco en ciertas palabras, se desenfoca el sentido entero”.

El Gobierno, aludido

“Cada uno sabrá por qué se siente aludido. Yo no he hablado del Gobierno. Me alegra que podamos dialogar. Lo que me extraña de las cartas es que lleguen antes a los medios de comunicación que a su destinatario”, ha afirmado Argüello sobre la carta de Bolaños.

Sobre la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno tras los casos de corrupción, el presidente de la Conferencia Episcopal ha añadido que “ha ofrecido unos criterios de discernimiento ético y que los aplique como quiera”.

Sobre si las personas LGTBI están en un pacto con Satanás, Argüello ha añadido que “no dijo eso” y que “hice referencia a la palabra orgullo”.

“Siempre he manifestado, y también ayer, el ser contrario a las terapias de conversión. Lo que dije ayer y se lo he dicho a Ana Redondo en algún momento es que “no vale penalizar las terapias de conversión y canonizar las afirmativas. Es lo que hacen las exposiciones de motivos de las leyes”, ha afirmado.

Ha añadido que “un pensamiento católico es un pensamiento integral que va de un lado a otro” y ha entendido “que uno se pueda quedar con cada lado” pero ha asegurado que “ha ofrecido una referencia entera”.

“He dicho que terapias de conversión no, pero afirmativas tampoco porque si no el Estado se convierte en confesional de una determinada antropología. Defiendo un estado confesional para todo, no siendo confesional de modelos antropológicos”, ha finalizado.