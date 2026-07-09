Valladolid, obligada a restringir el acceso al centro en coche por contaminación: "En España somos demasiado restrictivos"

Un agente controla el acceso a la ZBE de Valladolid por un episodio de contaminación de ozono. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Por segunda vez este año, el Ayuntamiento de Valladolid se ha visto obligado a aplicar por contaminación por ozono algunas restricciones de acceso en vehículo a motor a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en el centro de la ciudad.

Aunque el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, defiende que el episodio se produce por fenómenos naturales "difíciles de controlar" y cree que "no es lo más beneficioso para reducir el ozono" aplicar restricciones, la normativa marca esta medida cuando se superan los umbrales.

De esta manera, durante la jornada de este jueves, 9 de julio, y con un 75% de probabilidades este viernes, únicamente podrán acceder al centro de la ciudad los vehículos con etiqueta CERO y ECO, además de los residentes. "También hay una serie de excepciones que se mantienen", ha precisado Pellitero.

Igualmente, el concejal ha resaltado que en España el límite que se establece para la presencia de ozono troposférico es de 180 microgramos, una medición que a él le hace pensar que "a lo mejor somos demasiado restrictivos y tenemos que ver esta situación que hace que estemos en una ciudad prácticamente desierta".

Y es que Pellitero, según ha explicado, las restricciones se aplican de acuerdo a un plan de acción que "se aprobó hace algunos años", que señala que cuando se activa la situación 2 por contaminación se han de implementar restricciones para tratar de rebajar el ozono.

Sin embargo, el edil responsable ha puntualizado que el ozono, en su mayoría, es un compuesto que está formado por elementos orgánicos volátiles que "proceden de la naturaleza, que se forman en el exterior de las ciudades y luego viene a través de la atmósfera".

"Con la radiación solar se convierte en ese ozono troposférico que es perjudicial para la salud", señala. Por eso, ha recalcado que en episodios de elevadas temperaturas, por encima de los 35 o 36 grados, se producen estas altas concentraciones.

Y aunque reconoce que también tiene su incidencia el dióxido de nitrógeno que emiten los tubos de escape, estos "se han reducido un 42% desde 2017 hasta 2026, mientras que el ozono se ha mantenido".

"Por eso quiero decir que tiene una relación indirecta pero no es la causa principal de esa formación del ozono troposférico", ha insistido.

Para reflejar esta idea, ha hecho referencia a las estaciones de medición en el Maíllo, en plena Sierra de Francia, o en Valderas, donde hay "niveles más altos que en Valladolid" a pesar de que "ni hay industria ni tanta circulación de vehículos".

"El ozono es un elemento que es muy difícil de combatir con medidas que podamos tomar nosotros, porque esa formación, con una parte natural, es difícil de controlar", ha insistido para defender su posición.

Es más, el concejal vallisoletano avanza que mientras se mantengan estas elevadas temperaturas "vamos a tener una alta probabilidad de repetir estas medidas".

También ha recordado que se aplican otras medidas como la gratuidad de los aparcamientos disuasorios, el refuerzo de las líneas de autobús que llegan al centro "si es necesario" y Biki.

Aumento de la ZBE

Por otro lado, Ecologistas en Acción ha señalado que Valladolid acumula "cuatro días por encima del límite legal, sin actuación municipal hasta hoy" y ha emplazado a aumentar la ZBE por la contaminación por ozono.

En cuanto a las medidas adoptadas este jueves, las han calificado de "tardías y completamente insuficientes para combatir este contaminante".

"Por su estrecha relación con la radiación solar y con las emisiones del tráfico y de determinadas industrias requería actuaciones más amplias y tempranas, ya desde el pasado fin de semana", han precisado.

Por todo ello, creen que la ZBE debería ampliarse hasta la ronda interior de Valladolid, "para filtrar todo el tráfico metropolitano de entrada a la ciudad y extender sus beneficios ambientales y sanitario a los barrios".

También requieren la necesidad de reforzar el transporte público eléctrico, especialmente con la creación de un "verdadero transporte metropolitano que podría procurar Auvasa, con la adecuada financiación por parte de la Junta y el Gobierno".