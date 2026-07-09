Altas temperaturas en la UCI Pediátrica del Clínico: la Junta busca la fórmula para reducirlas sin afectar al servicio

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que el Gobierno autonómico está buscando las fórmulas "más adecuadas" para reducir las temperaturas en la UCI Pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid sin afectar al servicio.

Ello tras el episodio de altas temperaturas registrado en las unidades de Neonatología y de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

"Estamos buscando las fórmulas más adecuadas para intentar reducir la temperatura en esta zona. Tiene la complejidad de intentar conseguirlo y a la vez garantizar la prestación del servicio que estamos dando", ha señalado el portavoz de la Junta.

Carriedo ha apuntado que "hay que garantizar el mejor nivel de confort climático y que el hospital siga dando en el tiempo sus servicios".