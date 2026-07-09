Un famoso pueblo de Valladolid salta de alegría con el primer premio de La Lotería Nacional: llueven billetes
El primer premio ha recaído en el número 56.177.
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El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 9 de julio, ha dejado mucha suerte y billetes en un famoso pueblo de Valladolid, que está cerca de la frontera con León.
El primer premio de 300.000 euros al número, parte de él, ha caído en la administración que se ubica en la Plaza España, 7 de Mayorga, en la provincia vallisoletana. Todo gracias al número 56.177.
El segundo premio, de 60.000 euros al número ha recaído en el 35.934, y no hay ganadores de Castilla y León.
Los reintegros han sido el 7, el 3 y el 6.