El compromiso energético en el entorno rural de Tordesillas tiene recompensa: Premio Eolo 2026

La Asociación Empresarial Eólica celebró este miércoles 8 de julio su gala de entrega de los Premios Eolo 2026, dentro del Encuentro Eólico Anual, una cita que distingue y da visibilidad a las iniciativas, proyectos y personas que impulsan la energía eólica en España, y entre los galardonados se reconoció a Tordesillas por su compromiso con el desarrollo energético en el entorno rural.

La cita, que tuvo lugar en Madrid, contó con la presencia de distintos representantes institucionales, empresariales y profesionales vinculados al sector eólico de España y de fuera de nuestras fronteras, y para recoger el galardón acudió el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, quien asistió en representación de todo el municipio acompañado por el concejal Isaías García y el edil y diputado provincial Javier González Vega.

Además, en la ceremonia también estuvo presente el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien fue el responsable de inaugurar el encuentro, y en su intervención afirmó que "la transición ecológica no se hace en el territorio, sino con el territorio".

Haciendo alusión a la 'Odisea' de Homero, apuntó que "nuestra Ítaca puede ser un sistema soberano energético que la gente sienta como suyo y, seguramente, estamos a punto de vislumbrar la mejor época eólica".

Asimismo, la presidenta de la Asociación Empresarial Eólica, Rocío Sicre, afirmó que "desde la industria eólica hemos iniciado un camino que queremos seguir recorriendo junto a los municipios, generando nuevas oportunidades para que este tipo de energía siga siendo un motor de desarrollo".

"Llevamos décadas construyendo una industria sólida que hoy es una de las fortalezas industriales de España, y ahora el reto es crear las condiciones para que ese liderazgo no solo se mantenga, sino que siga creciendo, y para ello necesitamos acelerar el ritmo de implantación de nueva potencia eólica, repotenciar parques, dar un paso más decisivo en la eólica marina, avanzar en electrificación y consolidar un marco regulatorio estable que aporte confianza a la inversión", aseveró.

Acto seguido se pasó a la entrega de los distintos premios de esta edición, agrupados en cinco categorías diferentes, comenzando por el reconocimiento a Tordesillas, el que hace referencia a la Integración Rural de la Eólica. Según se puso de manifiesto, la villa cuenta con "un modelo de desarrollo energético plenamente integrado en el entorno rural que ha generado un impacto muy positivo en el municipio, contribuyendo así al impulso de la energía eólica y dando pie a una convivencia ejemplar de esta con el territorio".

En este sentido, Rocío Sicre hizo entrega del galardón a la Integración Rural de la Eólica a Miguel Ángel Oliveira, quien en su intervención destacó el papel del parque eólico operado por Nadara desde 2020 como un elemento "fundamental" en la apuesta por las renovables en el municipio. "Un centro que además ha impulsado también ayudas a la formación y colaborando en distintas actividades y eventos, integrándose del todo en la vida social y económica de nuestro municipio".

Oliveira reafirmó una vez más el compromiso de la localidad por seguir apostando por las energías renovables, y se mostró convencido de que "el futuro por la independencia energética se ha de construir con colaboración y generando confianza y diálogo".

Seis años de integración e implicación con Tordesillas

El parque eólico operado por Nadara –antes Renantis-, ubicado en el cerro de Carrecastro, entre los municipios de Tordesillas y Velilla, opera desde el año 2020, y supone una importante apuesta por las renovables basada en el respeto al entorno y el fomento del desarrollo rural. Debido a su ubicación, la construcción de este parque dio lugar a un importante trabajo de intervención arqueológica encaminada a la documentación del gran yacimiento de la Edad del Bronce ubicado en el lugar.

Adscrito a la cultura de Cogotas I, se trata este de uno de los yacimientos más emblemáticos del período final de este grupo cultural, que se extendió por la meseta central española entre el 1600 y el 1100 a.C. Los trabajos de excavación arqueológica se realizaron sobre un área de 2.816 m², lo que convierte la intervención en una de las más extensas efectuadas sobre un yacimiento de estas características.

Bajo la dirección del catedrático de la Universidad de Valladolid Germán Delibes y coordinado por los arqueólogos responsables de la excavación Ángel Palomino y Manuel Crespo de Patrimonio Global, los datos de este yacimiento pudieron ver la luz finalmente en 2023 a través de una publicación científica.

Además de esta inversión de la empresa por poner en valor nada menos que 250 estructuras arqueológicas, Nadara se ha involucrado en el desarrollo del entorno a través de la convocatoria de un Plan de Apoyo al Estudio de Energías Renovables y Sostenibles. Así, han otorgado becas a estudiantes o autónomos residentes en la zona interesados en ampliar su formación y estudios sobre este sector.

Por si fuera poco, Nadara se implica anualmente con Tordesillas colaborando con distintas actividades y eventos del ámbito cultural o de desarrollo empresarial que tienen lugar en la localidad en colaboración con el Consistorio.