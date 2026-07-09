Alerta en Valladolid por la desaparición de un hombre de 68 años: piden colaboración ciudadana para localizarlo
El rastro de José Antonio se perdió el pasado martes, 7 de julio.
Más información: Encuentran al joven de 19 años desaparecido en Valladolid desde el lunes
Tanto las autoridades competentes como la Asociación SOS Desaparecidos han solicitado colaboración ciudadana para localizar a José Antonio G.B., desaparecido en Valladolid el pasado 7 de julio.
Así lo ha comunicado la propia Asociación SOS Desaparecidos informando de que el varón tiene 68 años, mide 1,70 de estatura y es de complexión delgada.
Además, ha facilitado más datos del hombre desaparecido en Valladolid indicando que el color de sus ojos es claro y que tiene pelo canoso.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid aseguran que la Policía Nacional trabaja sin descanso para dar con su localización y que esta persona lleva su teléfono móvil encima.
Se ha facilitado el número 868 286 726 y el correo: info@sosdesaparecidos.es para que el que tenga alguna información sobre el paradero de José Antonio pueda facilitarlo.
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Fuente: sosdesaparecidos
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Todo para encontrar al hombre, cuanto antes, y en buen estado de salud.