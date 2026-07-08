Valladolid acogerá una conferencia iberoamericana de ministros de Transportes para abordar los retos de movilidad

Óscar Puente se reúne con los embajadores en España de los países iberoamericanos para anunciar la celebración de la IX Conferencia de Transportes en Valladolid. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Valladolid será el próximo escenario en el que los 22 ministros de Transportes e Infraestructuras de los países iberoamericanos lleven a debate los retos más inmediatos de la movilidad en los estados que conforman la Secretaría General Iberoamericana.

Así lo ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que, precisamente, será el encargado de presidir la IX Conferencia Iberoamericana de ministros de Transportes. El encuentro tendrá lugar el 8 y 9 de octubre y será la antesala de la XXX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.

En este encuentro sectorial, que se celebra cada dos años en el marco de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, participan 19 países latinoamericanos y tres europeos.

Puente se ha reunido este miércoles, 8 de julio, con los embajadores en España de los 22 países iberoamericanos, para invitarlos a llamar a sus respectivos ministros a acudir al encuentro de octubre en Valladolid, que prevé buscar fórmulas para abordar conjuntamente y con una visión iberoamericana los diversos desafíos del transporte mundial tanto aéreo como terrestre y marítimo.

Cabe resaltar que el espacio iberoamericano representa una gran diversidad demográfica, territorial y socioeconómica, con grandes diferencias en densidad de población, insularidad, grado de urbanización, niveles de desarrollo de infraestructuras y orografía.

Por eso, esta realidad hace de la conectividad, la cohesión territorial y la resiliencia y seguridad de los sistemas de transporte unos elementos fundamentales para asegurar la integración regional, la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo de la ciudadanía a los servicios, los mercados y las redes de intercambio.

La Conferencia se presenta como una oportunidad para profundizar en la cooperación iberoamericana y fortalecer las relaciones entre los países, promoviendo el intercambio de enfoques y experiencias comunes en materia de conectividad, cohesión territorial y resiliencia y seguridad de los sistemas de transporte.

El encuentro durará dos días, con distintas sesiones ministeriales que se articularán en torno a bloques temáticos como la cohesión territorial y la conectividad, por un lado, y la seguridad y la resiliencia de los sistemas de transporte, por el otro.

Igualmente, está prevista la constitución de un Foro Permanente Portuario Iberoamericano que signifique un espacio estable de diálogo, cooperación e intercambio de experiencias en materia portuaria.