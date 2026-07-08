Feijóo regresa a Valladolid para arropar a Ignacio Dancausa en su proclamación como líder de Nuevas Generaciones

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el nuevo líder de Nuevas Generaciones del PP, Ignacio Dancausa, en una imagen de archivo Partido Popular

Este sábado 11 de julio, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, Ignacio Dancausa será proclamado presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular.

El acto marcará el cierre del XVI Congreso Nacional de la organización, que se celebra los días 10 y 11 de julio en la capital vallisoletana.

Fuentes del Partido Popular han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a la capital vallisoletana para participar en el cónclave.

Esas mismas fuentes han confirmado a este medio que participará también el presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco.

Dancausa, de 25 años y actual concejal en el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid), releva a Beatriz Fanjul tras un acuerdo de lista unitaria alcanzado a principios de junio.

El madrileño encabezará un equipo en el que Antonio Landáburu, de Murcia, ocupará la vicepresidencia, y la valenciana Candela Anglés también integrará la nueva dirección.

Un perfil joven y consolidado

Dancausa estudia Gestión y Administración y cuenta con experiencia formativa en Estados Unidos.

Preside NNGG de Madrid desde 2022 y ha centrado su actividad en la movilización de jóvenes, especialmente en el ámbito universitario, con énfasis en temas como vivienda, empleo y libertad educativa.

En la fase de avales obtuvo más de 1.800 apoyos, muy por encima del mínimo exigido de 250 avales de al menos siete comunidades autónomas.

Un congreso de unidad

El pacto entre los tres precandidatos iniciales ha permitido un congreso sin tensiones internas. Durante las dos jornadas en el Centro Cultural Miguel Delibes se debatirán ponencias políticas y estatutarias, antes de la proclamación final de este sábado.

Con esta renovación, Nuevas Generaciones completa su transición de liderazgo y encara la próxima etapa con un equipo joven y con base territorial amplia. Valladolid acoge así el relevo oficial en la principal organización juvenil del Partido Popular.