Vacaciones en paz y felices para 15 niños que llegan a Valladolid: “El pueblo saharaui vive en condiciones extremas”

Llegada de los niños saharauis a Valladolid y recepción en el Ayuntamiento de Valladolid.. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Ayuntamiento de Valladolid se ha llenado, en la mañana de este miércoles 8 de julio, de niños cansados tras el viaje que han tenido que afrontar, pero felices por llegar a Valladolid.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha recibido en la Casa Consistorial a las niñas y niños procedente de los campamentos de refugiados de Tinduf que participan en el programa ‘Vacaciones en Paz’ que está organizado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.

“Año tras año y gracias a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, tenemos la oportunidad de unirnos y sentir cerca a los niños saharauis en los meses de julio y agosto. Gracias a las 37 familias que acogen a estos niños. 15 en nuestra ciudad y un total de 22 en los pueblos de la provincia”, ha afirmado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Carnero ha destacado que se trata de un programa en el que reina “el intercambio social y humanitario” y ha reconocido “la grandeza de esta acción” dando las gracias a las familias de acogida por su “solidaridad, sensibilidad y compromiso”.

“Seguiremos trabajando y ayudándonos. Echamos una mano a los niños, pero ellos también a nosotros. Es una experiencia cargada de gratitud y solidaria. Seguiremos apoyando al programa Vacaciones en Paz. Sin la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui no sería posible”, ha finalizado el primer edil.

“El pueblo saharaui vive en condiciones extremas”

Abdalahe Hamad Ahmed, el delegado del Frente Polisario en Castilla y León y que encabeza la Delegación Saharaui en la Comunidad ha querido “agradecer la confianza” al Ayuntamiento de Valladolid por “darnos voz” en lo que ha calificado como “un grano de arena en la lucha y resistencia del pueblo saharaui”.

“’Vacaciones en Paz’ es un proyecto muy importante. Tras cada niño hay una familia saharaui. Pedimos más colaboración porque el pueblo saharaui vive en condiciones extremas, tanto en lo político como en lo humanitario”, ha señalado Abdalahe Hamad Ahmed.

Por su parte, Blanca López, presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, también ha querido felicitar a las familias por “la labor que llevan a cabo en los dos meses de verano”.

“Gracias por estar a su lado y apoyar una causa justa y necesaria. Castilla y León y Valladolid son solidarias, se mueven y quieren compartir estas vivencias con niños y niñas”, ha añadido.

Ha finalizado ensalzando la labor del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y su apoyo también cuando era presidente de la Diputación.