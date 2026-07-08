Más de 20 niños saharauis pasarán un verano único en 18 pueblos de Valladolid: “Es un día de felicidad”

El acto de acogida de los niños saharauis en la Diputación de Valladolid. Fotografía: Diputación de Valladolid.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha recibido en la tarde de este martes, 7 de julio, a los niños saharauis que participan este verano en el programa ‘Vacaciones en Paz’.

Lo ha hecho acompañado por sus familias de acogida, representantes de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui y el delegado saharaui en Castilla y León.

En el acto, el presidente de la institución provincial ha asegurado que “es un placer y un día de felicidad y de demostrar y poner en valor la solidaridad que tenemos en Valladolid, sobre todo las familias de acogida”.

“Los principales protagonistas, que vienen con la camiseta de la Selección, son los niños y niñas que un verano más van a disfrutar, conocer y entender lo que es la provincia de Valladolid y esa generosidad que demostráis todas las familias”, ha apuntado Conrado Íscar.

El presidente de la Diputación ha afirmado que “ha estado en los campamentos y es consciente de lo que es el viaje y las dificultades que suponen” y ha puesto en valor el trabajo de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui para hacer posible el desarrollo del programa.

“Llevamos muchos años trabajando con la asociación. Nos sentimos muy orgullosos y manifestamos todo el apoyo al pueblo saharaui y creo que es importante esa solidaridad verano tras verano. Es el momento de pediros un puntito más, que sigamos sensibilizando y visibilizando a las familias, a la provincia de Valladolid y animarlos a que acojan a estos niños. 22 van a estar en la provincia y es con lo que nos quedamos, en 18 municipios”.

Hay que seguir “apoyando en una situación complicada que se está alargando demasiado en el tiempo”, ha finalizado Íscar.

La Diputación mantiene desde hace catorce años su colaboración con ‘Vacaciones en Paz’, un proyecto que permite a los menores saharauis disfrutar durante los meses de verano de unas condiciones de bienestar alejadas de las altas temperaturas de los campamentos de refugiados.

En esta edición, 22 de los menores pasarán el verano en 18 municipios de la provincia, mientras que el resto, hasta llegar a los 37 que han sido recibidos, permanecerá en la ciudad de Valladolid

Asimismo, ha subrayado que esta iniciativa “no solo beneficia a los niños, sino que también enriquece a nuestros municipios, fomentando valores como la empatía, la solidaridad y la interculturalidad”.