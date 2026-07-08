Un accidente múltiple provoca retenciones kilométricas en la A-62, con varios carriles cortados por obras

Desde primera hora de este miércoles, 8 de julio, los conductores que estén circulando por la A-62, en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Geria, se están encontrando tráfico lento y retenciones en el lugar.

Todo debido a que los operarios de conservación de carreteras mantienen cortados dos carriles, uno en cada sentido, a la altura de Geria, donde este martes un camión quedó cruzado tras colisionar con un turismo.

Las retenciones vienen provocadas también por un accidente múltiple por alcance entre dos turismos y una furgoneta que se ha producido a las 10:00 horas de este miércoles en el kilómetro 142 de la A-62, sentido Burgos.

Por suerte no hay que lamentar heridos en dicho siniestro.

Retenciones y obras

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) las retenciones se están produciendo entre el punto kilométrico 144 y el 139 de la A-62 con todos los carriles afectados y en sentido decreciente en orientación este. Todo, desde las 08:55 horas de la mañana y entre los municipios de Tordesillas y Geria.

Y también informa de tráfico lento en la misma vía entre los kilómetros 135 y 139, en todos los carriles, sentido creciente y suroeste a las 9:44 horas entre Simancas y Geria.