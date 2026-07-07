El temporal de viento sacude Valladolid: árboles desplomados, carreteras afectadas y más de 50 emergencias

El episodio de fuertes rachas de viento registrado durante la tarde de este martes ha generado un total de 56 incidencias en distintos puntos de la provincia de Valladolid entre las 15:00 y las 17:00 horas, sin que ninguna persona haya resultado herida.

La mayor parte de los avisos, 43, se han concentrado en la capital vallisoletana, donde también se han registrado numerosos riesgos por caída de objetos.

En poco más de media hora, el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León comenzó a recibir avisos por árboles y ramas caídos tanto en carreteras como en calles de varios municipios, además de otros incidentes relacionados con el riesgo de caída de objetos.

Las primeras incidencias comenzaron a notificarse a las 15:40 horas.

A esa hora se alertó de la caída de un árbol sobre la calzada en el kilómetro 16 de la carretera VP-3302, en el término municipal de Villavaquerín.

De forma simultánea también se informaba de otro árbol caído en la carretera N-122, a la altura del kilómetro 328, en Quintanilla de Onésimo.

A las 15:49 horas se registró un nuevo aviso en Cabezón de Pisuerga. En este caso, varias ramas quedaron sobre la calzada de la carretera VA-113, junto al cementerio y en la entrada de la localidad.

Solo dos minutos después, a las 15:51 horas, el 112 recibió nuevos avisos en La Cistérniga y Laguna de Duero.

En el primero, un árbol cayó sobre la calzada en el acceso al polígono de La Mora desde la carretera de Soria. En el segundo, una rama quedó sobre la carretera N-601, en el kilómetro 181.

La sucesión de incidencias ha seguido a las 15:54 horas con una rama de un seto que obstaculizaba la mediana de la autovía A-62, en el kilómetro 112, a la altura de Cabezón de Pisuerga.

Solo cuatro minutos más tarde, a las 15:58 horas, otro árbol cayó sobre la calzada de la N-122, en el kilómetro 310, en Peñafiel.

La capital vallisoletana también ha concentrado varios avisos en apenas unos minutos.

A las 15:59 horas se notificó un árbol caído sobre una acera en la calle Ruiz Hernández y, al mismo tiempo, otro árbol cayó sobre la calzada en la calle Títulos, a la altura de Tafisa.

A las 16:01 horas volvió a registrarse un aviso en Cabezón de Pisuerga por otro árbol caído en la carretera VA-113, esta vez en el kilómetro 13. Solo un minuto después, a las 16:02 horas, se informó de un árbol caído en el Camino de Hornillos, ya en Valladolid.

Las incidencias han continuado a las 16:06 horas con la caída de otro árbol en la carretera de acceso a la urbanización El Páramo, en La Cistérniga. Un minuto después, el 112 recibió un aviso por un árbol caído sobre la calzada en el paseo Juan Carlos I de Valladolid, a la altura del centro Benito Menni.

A las 16:09 horas se sumó otro árbol caído en la carretera de las Arcas Reales y, finalmente, a las 16:13 horas, se comunicó la caída de dos árboles en la plaza San Felipe Neri, también en la capital.

Con el paso de la tarde, el balance de incidencias siguió aumentando. Entre las 15:00 y las 17:00 horas, la sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso a los organismos de emergencias por un total de 56 incidentes, sin que se registraran personas heridas.

Para atender estas emergencias, el Centro de Emergencias ha movilizado a los Bomberos de Valladolid y de la Diputación Provincial, así como a la Guardia Civil y a la Policía Municipal de Valladolid.

Del total de incidencias, 43 se produjeron en la ciudad de Valladolid, mientras que las 13 restantes correspondieron a los municipios de Cabezón de Pisuerga, Laguna de Duero, La Cistérniga, Olmedo, Peñafiel, Quintanilla de Onésimo, Santovenia de Pisuerga y Villavaquerín.

En cuanto a la tipología de los avisos, 25 estuvieron relacionados con objetos caídos en la vía pública, principalmente árboles y ramas, aunque también se registraron incidencias por la caída de algún contenedor y de sombrillas de terrazas.

Los 31 avisos restantes correspondieron a objetos con riesgo de desprenderse o caer a la vía pública, como árboles, ramas, chapas de tejados, toldos, persianas o biombos. En este caso, la práctica totalidad de las incidencias se concentró en la capital vallisoletana, donde se contabilizaron 29 avisos de este tipo.

Este episodio coincide con el aviso de nivel amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología por tormentas en la Meseta de Valladolid.

La alerta permanece vigente desde las 14:00 hasta las 20:59 horas y advierte de una probabilidad de entre el 40 % y el 70 % de tormentas que pueden ir acompañadas de rachas de viento fuertes o muy fuertes.

Además, la provincia mantiene durante la misma franja horaria un aviso por temperaturas máximas de hasta 38 grados.