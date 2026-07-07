Revuelo en el centro de Valladolid: el famoso Xuso Jones graba su conocido programa en la ciudad

Xuso Jones, posa para EL ESPAÑOL de Castilla y León mientras graba el programa 'Lo sabe, no lo sabe' Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Xuso Jones es el actual presentador del concurso de televisión ‘Lo sabe, no lo sabe’ que se emite de lunes a viernes en Cuatro y que, este lunes y martes, 6 y 7 de julio, ha grabado en Valladolid.

El programa consiste en un divertido concurso de cultura general de calle. El equipo de Xuso y el propio Xuso viajan por diferentes localidades de España buscando concursantes al azar entre los viandantes.

La clave del juego consiste en que el participante elegido no responda directamente a las preguntas que el presentador les hace.

En su lugar debe usar su intuición para seleccionar a otras personas de la calle, dependiendo del turno de la mecánica, para que sepan la respuesta correcta o para que no.

A eso de las 13:45 horas de este martes, 7 de julio, Xuso Jones grababa en la céntrica calle de Santiago con su equipo conformado por más de una decena de personas y con el revuelo que ha generado su presencia en el centro de Valladolid.

Los concursantes pueden llegar a ganar un premio acumulado que llega a los 50.000 euros, ni más ni menos.

Fuentes del programa, consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León, han informado que la emisión de estos episodios que se han grabado en la ciudad del Pisuerga será después de verano, a finales de septiembre o principios de octubre.