Revuelo en el centro de Valladolid: el famoso Xuso Jones graba su conocido programa en la ciudad
El programa ‘Lo sabe no lo sabe’ ha grabado en algunos de los puntos más reconocidos de la ciudad este lunes y martes.
Más información: Xuso Jones se enamora del Campo Grande de Valladolid: "Parece que estamos en Central Park"
Xuso Jones es el actual presentador del concurso de televisión ‘Lo sabe, no lo sabe’ que se emite de lunes a viernes en Cuatro y que, este lunes y martes, 6 y 7 de julio, ha grabado en Valladolid.
El programa consiste en un divertido concurso de cultura general de calle. El equipo de Xuso y el propio Xuso viajan por diferentes localidades de España buscando concursantes al azar entre los viandantes.
La clave del juego consiste en que el participante elegido no responda directamente a las preguntas que el presentador les hace.
En su lugar debe usar su intuición para seleccionar a otras personas de la calle, dependiendo del turno de la mecánica, para que sepan la respuesta correcta o para que no.
A eso de las 13:45 horas de este martes, 7 de julio, Xuso Jones grababa en la céntrica calle de Santiago con su equipo conformado por más de una decena de personas y con el revuelo que ha generado su presencia en el centro de Valladolid.
Los concursantes pueden llegar a ganar un premio acumulado que llega a los 50.000 euros, ni más ni menos.
Fuentes del programa, consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León, han informado que la emisión de estos episodios que se han grabado en la ciudad del Pisuerga será después de verano, a finales de septiembre o principios de octubre.