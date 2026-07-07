Desconvocan los paros en los buses públicos de Valladolid tras archivarse cuatro expedientes a trabajadores

Las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT han comunicado la desconvocatoria de la concentración que estaba prevista para el 10 de julio en las instalaciones de Auvasa y los paros parciales convocados para septiembre, como ha informado a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La causa que motivaba estas protestas era “la apertura de cuatro expedientes disciplinarios contra los trabajadores del área de inspección” que ha “desaparecido tras archivarse los procedimientos el pasado 3 de julio”.

CSIF ha recordado que las sanciones “podían haber culminado con el despido de las personas afectadas”.

El archivo de los expedientes, como apuntan las mismas fuentes, “se produce como consecuencia de la retirada de la denuncia por parte de la denunciante” en una circunstancia que “ha determinado el cierre del procedimiento disciplinario y ha puesto fin a un conflicto que había generado una profunda preocupación entre la plantilla”.

Las organizaciones sindicales “valoran positivamente este desenlace y consideran que, finalmente, han prevalecido la prudencia, la objetividad y el sentido común frente a unos criterios que entendían desproporcionados”.

CSIF “da por zanjado el conflicto y agradece la mediación de los grupos políticos, tanto de la oposición como del partido que cogobierna en el Ayuntamiento de Valladolid, en la resolución de un conflicto artificial que ha generado tanto malestar e indignación entre los trabajadores”.

Los tres sindicatos han expresado públicamente su “agradecimiento a los agentes externos, cuya disposición al diálogo han contribuyeron de manera decisiva a favorecer la resolución de un conflicto que, desde el primer momento, debería haberse abordado mediante el entendimiento, la negociación y el respeto a las relaciones laborales, evitando una escalada de tensión completamente innecesaria”.

Confían en que esta decisión permita “recuperar un clima de normalidad en Auvasa, y que los trabajadores afectados puedan restablecer cuanto antes su tranquilidad, su reputación profesional y su estabilidad personal, tras el importante perjuicio humano y laboral derivado de la apertura de estos expedientes disciplinarios”.

Finalmente, reiteran su firme compromiso “con la defensa de los derechos de la plantilla y manifiestan su voluntad de seguir trabajando por unas relaciones laborales basadas en el respeto mutuo, la negociación colectiva y el diálogo social, como únicos instrumentos capaces de prevenir conflictos y garantizar la convivencia dentro de la empresa”.