Un camión vuelca tras chocar con un turismo y bloquea la A-62 con cuatro kilómetros de retenciones en Valladolid
Si bien a esta hora y tal como se puede comprobar en la web oficial de la Dirección General de Tráfico, el tráfico se mantiene fluido.
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Un camión ha volcado tras colisionar lateralmente con un turismo en la A-62, a la altura de Geria (Valladolid).
Un suceso que se salda con un herido leve, pero que ha mantenido bloqueada la autovía desde las 13:04 horas de este martes hasta pasadas las 16 horas.
El choque ha provocado importantes retenciones en sentido Tordesillas-Salamanca que alcanzaron los cuatro kilómetros, al quedar el vehículo de gran tonelaje cruzado en plena autovía.
El accidente se ha producido en el punto kilométrico 139 de la autovía A-62, dentro del término municipal de Geria, impidiendo la circulación con normalidad en dirección Tordesillas-Salamanca.
La posición del camión ha obligado a restringir el paso de vehículos y ha generado un importante colapso del tráfico.
Si bien a esta hora y tal como se puede comprobar en la web oficial de la Dirección General de Tráfico, el tráfico se mantiene fluido.