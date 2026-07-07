Un camión vuelca tras chocar con un turismo y bloquea la A-62 con cuatro kilómetros de retenciones en Valladolid

Situación de la A-66, a la altura de Simancas DGT

Un camión ha volcado tras colisionar lateralmente con un turismo en la A-62, a la altura de Geria (Valladolid).

Un suceso que se salda con un herido leve, pero que ha mantenido bloqueada la autovía desde las 13:04 horas de este martes hasta pasadas las 16 horas.

El choque ha provocado importantes retenciones en sentido Tordesillas-Salamanca que alcanzaron los cuatro kilómetros, al quedar el vehículo de gran tonelaje cruzado en plena autovía.

El accidente se ha producido en el punto kilométrico 139 de la autovía A-62, dentro del término municipal de Geria, impidiendo la circulación con normalidad en dirección Tordesillas-Salamanca.

La posición del camión ha obligado a restringir el paso de vehículos y ha generado un importante colapso del tráfico.

Si bien a esta hora y tal como se puede comprobar en la web oficial de la Dirección General de Tráfico, el tráfico se mantiene fluido.