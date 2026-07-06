Las Noches en San Benito celebran la música en directo con cuatro espectáculos de fado, flamenco y ópera

El histórico patio de San Benito se convierte desde esta semana en uno de los principales escenarios culturales de Valladolid con el ciclo ‘Noches en San Benito’, una programación musical que ofrecerá cuatro conciertos entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio.

El cartel de este año reúne a figuras de la talla de Zapata Tenor, Pasión Vega, la portuguesa Cristina Branco y la cantaora Mayte Martín.

El ciclo levantará el telón el jueves 9 de julio a las 22:00 horas con el espectáculo ‘Gigantes’, un particular homenaje a la música en español liderado por el reconocido tenor José Manuel Zapata (Zapata Tenor).

Acompañado por un cuarteto de cuerda y guitarra, el artista, que ha pisado grandes escenarios como la Ópera de Berlín o la Ópera de Nueva York, reinterpretará desde una óptica clásica canciones de autores tan diversos como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Antonio Vega, Rosalía o Shakira, invitando al público a una escucha reposada en un mundo marcado por la inmediatez.

El viernes 10 de julio, también a las 22:00 horas, llegará el turno de Pasión Vega y su proyecto ‘Pasión Almodóvar’.

La artista malagueña ofrecerá un viaje emocional a través de las canciones más icónicas que han puesto banda sonora a las películas de Pedro Almodóvar.

Los temas, grabados en la memoria de varias generaciones, cobrarán nuevos matices gracias a la versátil voz de la intérprete y al acompañamiento de un cuarteto musical liderado por el virtuoso pianista Moisés P. Sánchez.

El ecuador del ciclo, programado para el sábado 11 de julio a las 22:00 horas, tendrá aroma internacional con la actuación de Cristina Branco.

Considerada una de las voces más importantes del fado contemporáneo y una auténtica embajadora de la cultura de su país, la artista portuguesa recala en Valladolid dentro de una extensa gira europea para presentar en directo ‘Mãe’, su nuevo trabajo discográfico enfocado en la riqueza expresiva del fado tradicional.

El broche de oro lo pondrá el domingo 12 de julio a las 21:30 horas Mayte Martín, una de las cantaoras más influyentes de su generación.

La barcelonesa, galardonada con distinciones como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes o la histórica Copa Pavón, presentará ‘Arqueología de lo puro’, una propuesta con la que reivindica la herencia de los ecos antiguos, defendiendo la vigencia y la esencia del flamenco más tradicional.

Venta de entradas y horarios de taquilla

Las localidades para los espectáculos ya están disponibles en internet a través de la página web cultura.valladolid.es (canal sujeto a gastos de gestión).

Asimismo, los interesados pueden adquirir sus pases de forma física en la taquilla habilitada en el exterior del patio de San Benito.

Los horarios de atención al público de la taquilla serán de martes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:00 horas hasta el próximo 8 de julio.

Durante los días de concierto, el horario se modificará de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 22:00 horas (del jueves 9 al sábado 11), mientras que el domingo 12 abrirá de 12:00 a 14:00 y desde las 19:00 horas hasta el inicio de la función.

Respecto a las formas de pago, la organización ha matizado que los días previos a los conciertos solo se admitirá el pago con tarjeta, mientras que del 9 al 12 de julio se habilitará también la opción de pago en efectivo.

Los precios de las entradas varían según la actuación: las localidades para los conciertos de Zapata Tenor y Mayte Martín tienen un coste de 18 euros; las de Cristina Branco se pueden adquirir por 20 euros, y las de Pasión Vega están fijadas en 35 euros.