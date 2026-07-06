La niña superviviente de la tragedia de la A-67 lucha por su vida en Burgos tras perder a sus padres y hermanos

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, inaugura la exposición ‘Por dos pulgares de nada’ junto a Darío, el niño con la enfermedad ultra rara Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP) Carlos S. Campillo ICAL

La niña de nueve años gravemente herida en el trágico accidente de tráfico ocurrido este domingo en la A-67, a la altura de Herrera de Pisuerga, permanece ingresada en el Hospital Universitario de Burgos después de haber sido intervenida quirúrgicamente este domingo.

Así lo ha confirmado este lunes el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, quien ha señalado que la pequeña “se encuentra ingresada siguiendo su curso y su evolución”.

“La niña está ingresada en el Hospital de Burgos y eso ya dice muchas cosas contra lo que se ha dicho”, ha asegurado el consejero, en referencia al error inicial por el que se llegó a comunicar su fallecimiento tras la asistencia sanitaria.

Vázquez ha querido trasladar esta información “con la mayor discreción” y “con el mayor respeto a la niña y a la familia”, limitándose a confirmar que la pequeña continúa ingresada en el complejo hospitalario burgalés.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia ya informaron este domingo de que la menor, de nombre Carlota, había sido intervenida quirúrgicamente en el Hospital Universitario de Burgos, donde se encontraba “estable” dentro de la gravedad.

La niña fue trasladada hasta el centro hospitalario en un helicóptero medicalizado después del siniestro, que tuvo lugar en la Autovía de la Meseta, A-67, en el entorno de Herrera de Pisuerga, en la provincia de Palencia.

El accidente se cobró la vida de cuatro miembros de su familia: su padre, Iván Sanz, director general de Dehesa de los Canónigos; su madre, Irene Garijo; y dos de sus hermanos, de 17 y 14 años.

La tragedia ha sacudido de lleno a Valladolid y al mundo del vino de la Ribera del Duero. Iván Sanz estaba al frente de una de las bodegas más emblemáticas de la denominación, Dehesa de los Canónigos, ubicada en Pesquera de Duero y con una importante proyección internacional.

Su muerte llega apenas un año después del fallecimiento de su padre, Luis Sanz Busto, patriarca de la familia y figura clave en la historia reciente de la bodega.

Una bodega centenaria de referencia

Dehesa de los Canónigos afronta así uno de los capítulos más dolorosos de su historia. La bodega, cuyo nombre está ligado a una finca histórica que perteneció al Cabildo de la Catedral de Valladolid, se había consolidado en las últimas décadas como una referencia de la Ribera del Duero.

Luis Sanz Busto sentó las bases del proyecto moderno después de recuperar la propiedad familiar junto a María Luz Cid. Primero vendió su uva a Vega Sicilia y, con el paso de los años, fue ampliando las viñas hasta sacar al mercado la primera añada comercial en 1989.

Después llegó el relevo generacional. Belén Sanz Cid asumió la dirección técnica y enológica de la bodega, mientras Iván Sanz Cid se puso al frente de la dirección general.

Con formación como ingeniero técnico agrícola y en dirección de empresas, Iván impulsó la proyección exterior de Dehesa de los Canónigos y logró que sus vinos cruzaran fronteras y fueran reconocidos en más de 20 países.

Su muerte, junto a la de su esposa y dos de sus hijos, ha dejado a la bodega sumida en la consternación. Decenas de bodegas y representantes del sector vitivinícola han trasladado en las últimas horas mensajes de apoyo y cariño a la familia.

La hija menor, ingresada ahora en Burgos, es la única superviviente de un accidente que ha roto a una familia muy vinculada a la historia reciente del vino vallisoletano.

El velatorio de los fallecidos tendrá lugar esta tarde, a partir de las 17.00 horas, en el tanatorio de Las Contiendas de Valladolid.