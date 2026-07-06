Luto en la Diputación de Valladolid por la muerte de Irene Garijo, mujer de Iván Sanz: "Era muy querida"

Imagen de archivo de un minuto de silencio en un pleno de la Diputación de Valladolid, presidido por Conrado Íscar.jpeg Diputación de Valladolid

La desgracia ha teñido de luto también la Diputación de Valladolid. Y es que la tragedia de la A-67 en Herrera de Pisuerga (Palencia) ha golpeado con fuerza a la institución provincial, ya que Irene Garijo, una de las víctimas de la familia, llevaba 20 años trabajando para una de las sociedades que dependen del organismo público.

"Era una persona muy querida", precisan fuentes de la Diputación de Valladolid a este periódico. La esposa de Iván Sanz, director general de la bodega Dehesa de los Canónigos y también fallecido en el accidente, era una de las trabajadoras de Valladolid Avanza (antigua Sodeva), la sociedad pública dependiente de la institución dedicada a dinamizar la economía, cultura y turismo provincial.

Irene, de 45 años, junto a su marido Iván y dos de sus hijos, Álvaro e Irene, de 17 y 14 años, perdía la vida este pasado domingo en la provincia de Palencia después de que el vehículo en el que viajaba, tras pasar un día en la playa en Cantabria, se saliese de la carretera y comenzase a dar varias vueltas de campana.

La única superviviente del siniestro fue la hija menor del matrimonio, de 9 años, que tuvo que ser trasladada en estado muy grave hasta el Hospital Universitario de Burgos, donde ha sido intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable dentro de la gravedad.

Aunque todavía se están investigando los hechos, las primeras hipótesis del siniestro apuntan a una posible somnolencia del conductor o una distracción involuntaria. El accidente se produjo en el punto kilométrico 83 de la A-67.

Fruto del accidente, la autovía tuvo que ser cortada en sentido decreciente, hacia Palencia capital, hasta que pudo ser reabierta una hora más tarde.

A Irene la recuerdan como una mujer "muy trabajadora, muy discreta" y a quien "todos apreciábamos mucho" dentro de la Diputación de Valladolid. Su fallecimiento ha provocado que en la institución provincial estén "consternados con la trágica noticia".

Dehesa de los Canónigos ha agradecido las muestras de afecto recibidas y ha informado que el velatorio tendrá lugar esta tarde, a partir de las 17 horas, en el tanatorio de las Contiendas de Valladolid.

"Tremendamente impactado"

El dolor por la terrible noticia se desataba rápidamente por toda la provincia una vez se iba conociendo la identidad de las víctimas. El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, se mostró "tremendamente impactado" por la desgracia ocurrida en la A-67.

Y es que fue él quien, precisamente, comunicó que Irene era trabajadora de la Diputación de Valladolid. Además, también precisó Iván, desde su responsabilidad en la bodega, mantenía una "colaboración cercana" con la institución provincial.

A ambos les reconoce una "generosidad sin límites" y ha precisado que sus muertes "nos dejan un vacío y un dolor que tardaremos mucho tiempo en poder superar".

Por todo ello, el presidente de la Diputación de Valladolid quiso trasladar su "total apoyo y cariño" a toda la familia de Irene, Iván y los dos pequeños de 14 y 17 años, además de la menor de 9 años que permanece ingresada.

Desde la propia Diputación de Valladolid también se lanzó un comunicado oficial para trasladar el pésame por la muerte de los cuatro miembros de la familia.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Iván Sanz, de su esposa Irene Garijo, trabajadora de esta institución, y de sus hijos", han señalado.

En este sentido, han querido unirse "al dolor de sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles", además de trasladarles "todo nuestro cariño, apoyo y condolencias", para finalmente desear que Iván, Irene y sus hijos puedan "descansar en paz".