Más de 10 llamadas alertan de un nuevo incendio en la fábrica de palés frente al colegio San Agustín de Valladolid

El Servicio de Emergencias 112 ha informado, en la tarde de este lunes, 6 de julio de que a partir de las 18:45 horas han recibido “más de una decena de llamadas” que informaban de un “nuevo incendio en la zona de la rotonda de San Agustín de Valladolid que ardió el pasado viernes”.

Han dado aviso a los Bomberos y a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro provincial de mando de Medio Ambiente.

En declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León los Bomberos de Valladolid han informado de que “se ha reavivado durante unos minutos el fuego” pero que han procedido a “su control y extinción”.

“El fuego se ha vuelto a registrar en la fábrica de palés en la carretera Madrid en la tarde de hoy pero hemos procedido a su extinción”, finalizan fuentes del cuerpo.