Íscar conoce los nuevos proyectos de un pueblo en el que la Diputación de Valladolid ha invertido más de 212.000 €

Conrado Íscar, en el centro de la imagen, junto a David Esteban, a su derecha y Melchor Vaquero, a su izquierda. Fotografía: Diputación de Valladolid.

Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, ha realizado este lunes, 6 de junio, una visita institucional a la localidad de Valdenebro de los Valles.

Allí ha podido conocer, de primera mano, diversas actuaciones llevadas a cabo en el municipio gracias a la financiación de fondos de la institución provincial.

Una jornada que ha arrancado con la recepción, por parte del alcalde, Melchor Vaquero, en la Casa Consistorial.

Todo para dirigirse, posteriormente, a conocer diversas actuaciones realizadas en el lugar, financiadas a través de los diferentes planes de la Diputación.

Durante el recorrido, el presidente ha visitado la Plaza Mayor, donde el Ayuntamiento ha adquirido un inmueble en el que el consistorio estudia ubicar una tienda de Comercio Rural Mínimo.

La visita ha continuado por una calle que lleva más de tres años en obras, una vía a distinto nivel en la que apareció un muro del siglo XII durante los trabajos y, tras un proceso largo, las obras están a punto de ver la luz.

Posteriormente, el presidente ha conocido la antigua casa de teléfonos del municipio, un espacio que el Ayuntamiento tiene previsto convertir en un centro cultural para la realización de actividades para todos los públicos, con cargo al Plan V en el caso de la cubierta y a los planes provinciales para la reforma interior.

La visita ha finalizado en las piscinas municipales, construidas en el año 2002 y que han sido objeto de pequeñas reformas a lo largo de estos años.

En el caso concreto de Valdenebro de los Valles, la inversión de la Diputación asciende a 212.372 euros desde el año 2022, de los cuales 151.900 euros corresponden a Planes Provinciales y 60.472 euros al Plan V.

Durante su visita, Conrado Íscar ha destacado que la cooperación con los municipios de menos de 20.000 habitantes es una de las razones de ser de la Diputación de Valladolid, y que los Planes Provinciales son el mecanismo que garantiza que la prestación de servicios básicos y la realización de infraestructuras esenciales lleguen a la totalidad del territorio provincial, asegurando la equidad y la cohesión territorial.

Asimismo, ha señalado que el nuevo Plan Bienal de Cooperación 2026-2027 movilizará una inversión sin precedentes, con 23,4 millones de euros destinados a inversiones, lo que supone un incremento superior al 15% respecto al plan anterior, que contaba con 20,3 millones.

Entre las principales novedades, ha señalado el incremento del módulo fijo que reciben todos los municipios, que pasa de 32.175 a 42.000 euros, así como el aumento del módulo variable, que pasa de 78,50 a 82,25 euros por cada uno de los habitantes censados.

El presidente también ha destacado la continuidad del Plan V, dotado con ocho millones de euros y con libertad de gasto para los ayuntamientos, calificándolo como una de las herramientas más contundentes de la Diputación en beneficio de los municipios.

Su cuantía ha sido reforzada con más de 4,2 millones de euros en los presupuestos de 2026, hasta alcanzar los ocho millones, tal y como ya ocurrió el pasado año. Además, como novedad, los municipios que presenten iniciativas por importe inferior a 40.000 euros no necesitarán presentar proyecto técnico.