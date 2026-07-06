Los colegios Peñalba y Pinoalbar, el VRAC y el voleibol lloran las muertes de Álvaro e Irene, hijos de Iván Sanz

Imagen del accidente en la A-67 y del comunicado de los colegios Peñalba y Pinoalbar. Brágimo Ical

La A-67 dejó este pasado domingo una de las peores noticias en lo que va de año en Valladolid, después de cobrarse la vida de Iván Sanz e Irene Garijo y dos de sus hijos, Álvaro e Irene, de 17 y 14 años, respectivamente, en un fatídico accidente que ha teñido de luto toda la provincia.

La noticia de la muerte de los dos menores ha golpeado de lleno al mundo del rugby y del voleibol, además de los colegios de Pinoalbar y Peñalba.

Y es que Álvaro era jugador del equipo M16 del VRAC Quesos Entrepinares, tal y como comunicó este pasado domingo el propio club a través de sus redes sociales en un emotivo texto para despedir a la familia.

El club vallisoletano, uno de los más laureados del panorama nacional del rugby, además, mantenía también una "estrecha vinculación" con la bodega de la Dehesa de los Canónigos, de la que era director general Iván Sanz, el padre de la familia, al ser patrocinadora del equipo.

"Todo nuestro cariño para sus seres queridos, con el deseo de una pronta recuperación para la niña", han finalizado en su comunicado. Cabe resaltar que la más pequeña de la familia, de 9 años, fue la única superviviente del accidente, encontrándose estable dentro de la gravedad después de ser intervenida quirúrgicamente.

Irene, por su parte, ha dejado un tremendo dolor en el Valladolid Club Voleibol, equipo del que era jugadora y que ha mostrado sus condolencias en redes sociales tras conocer la triste noticia.

"Queremos expresar nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra jugadora Irene, de sus padres y de su hermano, en el trágico accidente en Palencia", han apuntado en un comunicado.

Para el club no existen "palabras que puedan aliviar una pérdida así" y han querido trasladar su "cariño, apoyo y más sentido pésame" a familiares, amigos y seres queridos.

Dehesa de los Canónigos ha agradecido las muestras de afecto recibidas y ha informado que el velatorio tendrá lugar esta tarde, a partir de las 17 horas, en el tanatorio de las Contiendas de Valladolid.

Ligados al Pinoalbar y Peñalba

El luto también se ha extendido a los colegios de Pinoalbar y Peñalba, centros a los que la familia Sanz Garijo ha estado estrechamente ligada durante toda su vida.

Primero Iván e Irene, los padres, quienes fueron antiguos alumnos de ambos colegios. Pero también Álvaro y la pequeña Irene, que han sido estudiantes, al igual que sus progenitores, de estos centros en estos últimos años.

Precisamente, tanto el Peñalba como el Pinoalbar han lanzado un comunicado conjunto para comunicar la triste noticia del fallecimiento de los cuatro miembros de una familia que era "muy querida".

"Desde los dos colegios pedimos oraciones, rezamos y nos encomendamos a la virgen para que dé consuelo a sus familiares y a todos los que tanto les queremos, pidiendo especialmente por la recuperación de su hija pequeña, Carlota", han señalado en su escrito.