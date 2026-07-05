Valladolid dedica una calle a María Corina Machado y ella envía su agradecimiento: "Me emociona y me honra"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, en el vídeo de agradecimiento al Ayuntamiento de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ha inaugurado este domingo la calle dedicada a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, coincidiendo con el día de la Independencia de Venezuela, que se celebra cada 5 de julio.

Este hecho supone un reconocimiento a su trayectoria en defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos.

La nueva vía se ubica en el barrio de Las Delicias, junto al Parque de la Paz, dentro del nuevo ámbito del callejero dedicado a los Derechos Humanos y a personalidades vinculadas con la concordia, la solidaridad y el legado de la Controversia de Valladolid.

Conrado Íscar ha acompañado a Jesús Julio Carnero junto a la inauguración de la calle María Corina Machado. Ayto Valladolid

Machado ha enviado su agradecimiento al Ayuntamiento por el reconocimiento. "Me emociona y me honra y es un reconocimiento a la lucha del pueblo de Venezuela. Estrecha los lazos tan cercanos que existen entre nuestros pueblos", ha apuntado en un vídeo.

Y ha añadido: "Reciban todo nuestro agradecimiento y espero encontrarme personalmente con ustedes muy pronto".

Un "símbolo permanente"

Durante el acto, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado el significado de esta incorporación al callejero municipal, subrayando que "la incorporación del nombre de María Corina Machado al callejero de nuestra ciudad es un homenaje a quienes defienden la paz, la libertad y la dignidad de los pueblos".

"Su trayectoria ejemplar y su compromiso con los derechos humanos son un faro para quienes aspiramos a construir sociedades más justas y solidarias", ha afirmado.

Carnero ha señalado asimismo que esta nueva calle "no recuerda únicamente a una persona, sino a unos valores universales que Valladolid quiere preservar y transmitir a las generaciones futuras".

En este sentido, ha afirmado que "hoy no inauguramos solo una calle; inauguramos un símbolo permanente del compromiso de nuestra ciudad con la libertad, la justicia, la democracia y la defensa de la dignidad humana".

Para el primer edil, el homenaje a Corina Machado se produce "como defensora de la democracia", tal y como se justifica en la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025. Un reconocimiento que "inmediatamente" después llevó al equipo de Gobierno a decidir que tenía que tener esta calle.

Precisamente, ha recordado que junto a ella hay otros premios Nobel reconocidos por el entorno como Teresa de Calcuta, Dalai Lama, Rigoberta Menchú o Nadia Murad, además de estar acompañados todos ellos por premios Príncipe de Asturias de la Concordia como Nicolás Castellanos, Vicente Ferrer o Ingrid Betancur.

Valladolid ha estrenado este domingo la calle María Corina Machado. Ayto Valladolid

Carnero ha destacado que se está conformando un barrio que "reconoce a los premios Nobel de la paz, amén de otros personajes que han luchado por los derechos humanos". "Un barrio que reconozca esa realidad o esa relación de Valladolid con la Controversia", ha añadido.

Solidaridad con el pueblo venezolano

El alcalde ha querido también expresar la solidaridad de Valladolid con el pueblo venezolano tras los recientes terremotos que han afectado al país.

Durante su intervención ha recordado que el Ayuntamiento aprobó una ayuda extraordinaria de 10.000 euros para atender la emergencia.

Además, ha agradecido la respuesta de la ciudadanía y de la Asociación de Venezolanos en Valladolid, cuya movilización ha permitido canalizar la recogida de productos de primera necesidad para las personas afectadas.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Venezolanos en Valladolid, Julianny Durán, ha comenzado recordando la tragedia por el doble terremoto en su país el pasado 24 de junio. Una desgracia que ha propiciado que el encuentro de este domingo haya sido con "el corazón atravesado, pero con la dignidad intacta de quien se niega a olvidar".

Jesús Julio Carnero junto a miembros de la Corporación Muncipal y venezolanos en Valladolid. Ayto Valladolid

Durán ha hecho un llamamiento a que la sociedad internacional no se olvide de su pueblo una vez "los focos se retiren" y ha agradecido, en cualquier caso, a España por el "compromiso vivo" ha tenido con Venezuela, haciendo que la reconstrucción de su país "no sea una quimera, sino un proyecto viable".

Asimismo, ha valorado el "enorme gesto y muy significativo" de homenajear "a una mujer que representa la lucha cívica de millones de venezolanos". "Gracias por este acto de valentía, coherencia y solidaridad que jamás olvidaremos", ha resaltado.

La inauguración ha tenido igualmente un significado especial para la comunidad venezolana residente en Valladolid, integrada por cerca de 6.000 personas en la provincia, cuya aportación al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad ha sido reconocida durante el acto.

Con esta nueva denominación, Valladolid continúa desarrollando un espacio urbano dedicado a la promoción de los derechos humanos, la paz y la convivencia, reforzando el papel del callejero como elemento de memoria colectiva y transmisión de valores democráticos.