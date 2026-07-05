Valladolid se convierte en la capital del pan artesano: la Diputación reúne a los mejores maestros en un concurso único

La excelencia de la panadería artesana volverá a darse cita mañana en Valladolid con la celebración de la II edición del concurso 50 Panaderos Top de España, un reconocimiento que distingue el talento, la dedicación y el compromiso de los profesionales que contribuyen a prestigiar el pan artesano del país.

Este certamen reunirá a panaderos procedentes de todas las comunidades en una jornada que servirá como punto de encuentro para compartir experiencias, impulsar la innovación y poner en valor el trabajo de un sector en constante evolución.

Esta cita comenzará con la recepción de panes presentados a concurso, que serán identificados mediante un sistema de codificación para garantizar el anonimato de los participantes.

Posteriormente, un jurado profesional evaluará cada pieza sin conocer la identidad de su autor y valorará aspectos como el aspecto exterior, cocción, corteza, miga, aroma, sabor y calidad global del producto.

El concurso engloba ocho convocatorias en diferentes sedes a nivel nacional con la entrega de las Estrellas DIR-Informática de la Panadería en el mes de septiembre día 14, en el certamen Bilbao Global Bakery Forum.

Desde su creación, el concurso 50 Panaderos Top de España, ha contribuido a visibilizar el excelente momento que vive la panadería española.

Ello premiando el trabajo diario de maestros panaderos que, desde sus obradores, mantienen viva la tradición al tiempo que incorporan nuevas técnicas, procesos e ingredientes para responder a las demandas de un consumidor cada vez más exigente.