El restaurante que conquista a los famosos cumple 40 años: “Sacrificamos muchas cosas de la vida, como la familia”

De izquierda a derecha: Juan José, Teresa y Jesús en el Restaurante Ángela. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En Valladolid hay restaurantes que son historia viva de la ciudad. Por lo que representan, por lo que ofrecen, por la enjundia gastronómica que aportan a la marca vallisoletana y, sobre todo, por todo el trabajo que hay detrás de cada uno de estos establecimientos hosteleros.

Uno de ellos es el Restaurante Ángela que abrió sus puertas un 27 de mayo de 1986 y que este año ha soplado un total de 40 velas con Juan José, Jesús y Teresa al frente dando el mejor servicio a sus clientes.

“Queremos que la cocina tradicional se mantenga y sea acogida por las nuevas generaciones. También que el legado que muchos negocios como el nuestro dejamos en la hostelería se aprecie y reivindique en el futuro”, afirman nuestros entrevistados.

Por allí han pasado muchos famosos que se han marchado del lugar encantados tras degustar alguna de las delicias con las que cuenta en su carta entre las que destacan los Fritos de Ángela.

Hacemos un repaso a una trayectoria única cargada de éxitos.

Imagen del Restaurante Ángela. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sus vidas

“Nos sentimos unas personas emprendedoras en el mundo de la hostelería y con especial relación con el vino y la gastronomía, tanto castellana, como de todo nuestro territorio nacional aportando nuestra sapiencia tomada de nuestros padres”, aseguran Jesús, Juan José y Teresa en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Teresa Martín nació en Santa Coloma de Gramanet, pero tiene raíces palentinas. Suma 63 años y es la jefa de cocina del Restaurante Ángela. Una maestra en el mundo de los fogones.

Jesús Alejos nació en Valladolid y también tiene 63 años. Es el director general y el marido, además, de Teresa. También el hermano de Juan José Alejos, de 70 años y que pasa por ser el jefe de sala y sumiller. Entre los tres forman un gran equipo que se esmera, cada día, por dar lo mejor a sus comensales.

“Nuestra infancia fue detrás de una barra, aprendiendo el oficio con nuestros padres, día a día, y compaginándolo, además, con los estudios. Queríamos dedicarnos al mundo de la cocina y la hostelería y aquí estamos”, apunta.

Están soplando 40 velas, ni más ni menos.

La historia y 40 años

“En el año 1985, cuando viajamos a Alemania, nos quedamos impresionados de la cultura gastronómica y la decoración que le acompañaba. Decidimos traer a Valladolid la idea, importar lo bueno del país alemán a la ciudad del Pisuerga para dar a conocer su cultura en combinación con la fusión gastronómica de la cocina castellana”, afirman.

Fue así que el 27 de mayo de 1986 abrió sus puertas el Restaurante Ángela. Cuenta con un total de 300 metros cuadrados, seis trabajadores y se ubica en la calle Doctor Cazalla número 1 de la ciudad pucelana.

Juan José, Teresa y Jesús, de izquierda a derecha. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Es un orgullo, en primer lugar, poder haber llegado hasta aquí, gracias también a nuestros clientes que han sabido y saben valorar nuestra cocina y dedicación a este oficio. Nosotros estamos muy agradecidos por poder continuar ofreciendo nuestras elaboraciones y que el cliente disfrute con ellas”, afirman nuestros entrevistados.

El establecimiento hostelero vallisoletano fue reconocido, además, en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León que se celebró en León. Un galardón que destacó sus más de 40 años de trayectoria y su aportación a la excelencia y la economía local y el empleo.

“Estamos muy satisfechos y agradecidos por haber conseguido este galardón”, apuntan nuestros tres entrevistados.

La cocina y sus fritos

“Ofrecemos cocina tradicional, de mercado y de autor, con un toque alemán. Predominan platos típicos como los guisos tradicionales de callos, lechazo, rabo, carrillera y manita de cerdo. Siempre, combinado con la cocina de temporada que nos ofrece los mejores productos en cada época del año”, explican hablando de su oferta gastronómica.

Apuestan también, en la zona de barra, por la cocina en miniatura donde combinan la tradición de sus elaboraciones con una puesta gastronómica más moderna que les ha hecho ganar varios premios.

“Nuestra seña de identidad son los Fritos de Ángela. Llevan croquetas, calamares y gambas con una fritura fina en aceite de oliva. Receta desde 1956, del Bar Juanjo, fundado por mis padres”, asegura Jesús Alejos.

Los fritos del Restaurante Ángela. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El rabo de vacuno, la manita de cerdo rellena de foie y boletus, la carrillera de cerdo o los buñuelos de bacalao también son muy reclamados.

Famosos, vivir del negocio y futuro

“Por aquí han pasado actores, políticos, directores de cine, empresarios y muchas personas relevantes en nuestro país. Juan Echanove, Concha Velasco, Luis Tosar, Imanol Arias, Roberto Álamo, Aitana Sánchez-Gijón, María Galiana o Brad Pitt, entre otros”, nos cuentan.

Además “grandes cocineros como Paco Morales, Pepe Rodríguez o Ferrán Adrià”, añade. Todos ellos se han marchado del lugar con el estómago lleno y felices tras su cita con el Restaurante Ángela.

“Podemos vivir de nuestro negocio y lo sacamos adelante con mucho esfuerzo, tiempo y dedicación. Sacrificamos muchas cosas de la vida cotidiana, como la familia. Pese a todo, seguimos con ánimos de seguir hasta donde podamos y con muchas ganas ofreciendo lo mejor como desde hace años”, añaden.

Sin embargo, apuntan, que “cada vez hay más trabas” para que “negocios familiares” como el suyo “puedan continuar adelante”.

Pese a todo, no habrá traba que pueda con la fuerza de la historia pasada y del futuro prometedor que le espera al Restaurante Ángela.