Mayte Martínez anima a mejorar Valladolid con un clic: "Todos deberían implicarse en los presupuestos participativos"

La concejala de Deportes y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León EL ESPAÑOL

Con la votación abierta hasta el 15 de julio, los presupuestos participativos de Valladolid entran en su fase decisiva. Miles de vecinos ya han apoyado las propuestas ciudadanas y ahora deciden qué proyectos transformarán la ciudad.

La concejala de Deportes y Participación Ciudadana, Mayte Martínez, presenta este proceso como una herramienta real de democracia local, notablemente mejorada respecto a ediciones anteriores en rigor técnico, difusión y garantías de ejecución.

En conversación con EL ESPAÑOL de Castilla y León, Martínez detalla el alcance de la iniciativa: "Es un proceso en el que los vecinos y vecinas de Valladolid pueden proponer inversiones concretas en sus barrios y sentirse parte activa de la transformación de la ciudad", apunta.

Se trata de un porcentaje significativo del presupuesto municipal, un total de 10,5 millones de euros, destinado directamente a proyectos que mejoren aceras, parques, equipamientos deportivos, centros cívicos o infraestructuras cotidianas, entre otras iniciativas.

Un salto en la implicación ciudadana

Esta edición ha batido récords. Se han presentado 1.008 propuestas, un 57,6% más que en el proceso anterior. La concejala atribuye el incremento a cambios concretos en la forma de trabajar.

"A diferencia del anterior equipo de Gobierno, hemos hecho asambleas en las 10 zonas. En el anterior proceso solo se hizo en cuatro zonas y nosotros hemos hecho 10 asambleas y hemos dado una mayor difusión", detalla.

No se ha limitado a las asociaciones de vecinos, que "hacen una gran labor", sino que se ha buscado llegar a un público más amplio.

"Hemos hecho una buena campaña de publicidad y al dotarlas de un mayor rigor, objetividad y transparencia del que había antes, eso también ha dado más confianza al ciudadano", añade Martínez.

La fase de recogida de apoyos confirmó el interés. Participaron 6.838 personas y se registraron 46.941 apoyos, cuadruplicando las cifras previas.

"Esto es importante porque los ciudadanos podían apoyar diferentes propuestas en diferentes zonas aunque en la votación final solo puedas participar en una zona", explica la responsable municipal.

Facilidad y accesibilidad

Desde el 15 de junio está abierta la votación final. Hasta el momento se han emitido alrededor de 5.300 votos.

Martínez reconoce que "la gente siempre lo deja un poco para el final a la hora de participar", pero se muestra optimista: "Quedan algo más de 10 días y esperamos que la gente se anime y siga votando".

La concejala de Deportes y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León EL ESPAÑOL

El procedimiento se ha diseñado pensando en la simplicidad. "Hemos enviado a todos los domicilios la información, tienes que meter tu DNI y el código que te llega y si ya sabes las propuestas que quieres tardas dos minutos en hacerlo", indica.

Al mismo tiempo, se ha garantizado la inclusión. Todo el proceso es telemático, pero "pensando en personas mayores y en colectivos más vulnerables" se mantiene asistencia presencial.

Un día a la semana en los centros cívicos municipales y en los centros de iniciativas ciudadanas, y apoyo específico en San Benito. "En San Benito tenemos a unas personas que también están ahí para ayudar a aquellos usuarios que puedan tener problemas para votar", asegura.

Transparencia y viabilidad técnica

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la incorporación de informes técnicos de viabilidad elaborados por los servicios municipales. Según explica la concejala, se llevó a cabo una primera criba de aquellas que no cumplían requisitos básicos o no eran de competencia municipal.

Se explicaron públicamente los motivos de inadmisión. Posteriormente, las mesas de zona puntuaron las propuestas según criterios objetivos. Hubo casos en los que las mesas proponían admitir una iniciativa y los técnicos la descartaban por inviabilidad.

"Lo que no queremos es engañar a los ciudadanos y lo que el ciudadano vote queremos que salga", subraya Martínez con rotundidad.

Mayte Martínez, en su despacho de la Concejalía de Deportes y Participación Ciudadana, durante la entrevista EL ESPAÑOL

Y recuerda que el anterior equipo de Gobierno "dejó que los ciudadanos votaran propuestas que luego no se han podido hacer". "Nosotros buscamos ese rigor", añade.

Un llamamiento a la participación

Ante quienes aún no han votado, la concejala ofrece múltiples vías de información.

"En las diferentes asambleas de zona se ha explicado todo el proceso, en la página de los presupuestos participativos cualquier ciudadano se puede informar de forma muy didáctica con vídeos muy sencillos que explican paso a paso cada una de las fases", afirma.

Y destaca que también existen guías que lo explican todo al detalle y en los centros cívicos municipales hay una asistencia técnica a cualquier ciudadano.

Además, se ha colaborado con las asociaciones vecinales y se mantiene abierto el teléfono de la Concejalía. "Y en San Benito hemos tenido un mes entero un servicio para asistir a los ciudadanos", recuerda.

Martínez pone el acento en el valor del proceso.

"Es una parte muy importante de un presupuesto municipal, 10,5 millones de euros, para inversiones que mejoren y transformen su ciudad y con un clic ellos pueden ser parte activa para seguir mejorando. Es una herramienta que favorece la participación", afirma.

La concejala apunta que, una vez concluido el proceso, se analizará con detenimiento para introducir mejoras futuras.

"Este año se ha mejorado mucho con respecto a procesos anteriores y ha sido muy transparente pero me gustaría que, en el siguiente proceso, aquellos aspectos susceptibles de mejora se mejoren para que este proceso cada vez llegue a más gente y se implique cada vez más gente", asegura.

Y añade que "hay que seguir trabajando para que un mayor número de ciudadanos se impliquen".

Impacto esperado en la ciudad

Las propuestas más habituales suelen centrarse en mejoras concretas del día a día.

"Muchas veces lo que los ciudadanos piden es que se arreglen aceras, parques, centros deportivos, centros cívicos, centros de personas mayores o más puntos Biki o marquesinas de autobuses o pasos de cebra", enumera Martínez.

Algunas benefician a un gran número de usuarios; otras son más localizadas. "Creo que hay que tener una visión general de ciudad y que todo el mundo debería implicarse, porque se da voz y voto real al ciudadano”, zanja la concejala.

Con este enfoque, los presupuestos participativos no solo buscan ejecutar obras: aspiran a fortalecer el vínculo entre la administración y la ciudadanía, devolviendo a los vallisoletanos el protagonismo sobre cómo se gasta parte importante del dinero público.

Quedan menos de dos semanas. Hasta el 15 de julio, cada vecino puede decidir el futuro de su barrio con solo dos minutos y un clic.

La información detallada, los vídeos explicativos paso a paso y el sistema de votación están disponibles en la web municipal. La democracia no solo se ejerce: se construye. Valladolid tiene ahora la oportunidad de demostrarlo.