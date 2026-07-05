Muere un motorista tras chocar contra un coche en la CL-610 en Valladolid

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil de Trafico. Guardia Civil

Un motorista ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico tras chocar contra un turismo en la CL-610, en el término municipal de Valladolid.

El hombre quedó inconsciente tras el impacto, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso minutos antes de las 10:30 horas, donde se informaba del siniestro vial y se requería asistencia sanitaria urgente para el motorista, que se encontraba tendido en la calzada y estaba inconsciente.

Por ello, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos a la zona. En el lugar solo se ha podido confirmar el fallecimiento del motorista.