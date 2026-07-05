Muere un motorista tras chocar contra un coche en la CL-610 en Valladolid
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos a la zona.
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Un motorista ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico tras chocar contra un turismo en la CL-610, en el término municipal de Valladolid.
El hombre quedó inconsciente tras el impacto, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.
La Sala del 1-1-2 recibió el aviso minutos antes de las 10:30 horas, donde se informaba del siniestro vial y se requería asistencia sanitaria urgente para el motorista, que se encontraba tendido en la calzada y estaba inconsciente.
Por ello, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos a la zona. En el lugar solo se ha podido confirmar el fallecimiento del motorista.