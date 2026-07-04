La presidenta del PSOE muestra su "plena confianza" en la directora general de la Guardia Civil tras su imputación

La presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, ha mostrado este sábado su "plena confianza" por el trabajo desarrollado por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras su imputación en el 'caso Leire'.

González ha sido imputada por la Audiencia Nacional por su posible participación o colaboración con la trama capitaneada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y la presunta 'fontanera' del partido Leire Díez.

Antes de inaugurar en unas jornadas sobre feminismo, organizadas por el PSOE de Valladolid en Aldea de San Miguel (Valladolid) con el título 'Mujeres creando redes', Narbona ha destacado el "magnífico" trabajo llevado a cabo por González.

Y ha defendido su labor tanto al frente de la Guardia Civil como antes en la Delegación del Gobierno en Madrid, pidiendo respetar su presunción de inocencia y mostrándose esperanzada en que "pronto" se resuelva "cualquier tipo de duda".

Preguntada por su relación con la presunta ‘fontanera’ del PSOE, Cristina Narbona ha reconocido que la conoce desde 2017 y se ha limitado a señalar que contará su relación con Leire Díez al juez Santiago Pedraz el próximo 10 de julio, cuando declarará como testigo en la Audiencia Nacional.

Defensa de Zapatero

Narbona ha respaldado las políticas que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha calificado como un hombre "muy valiente" en términos feministas.

"Sabemos que está en unas circunstancias en las que le debemos toda la presunción de inocencia y todo el reconocimiento de su legado, en su tierra de Castilla y León, pero yo le quiero recordar como un hombre muy valiente en términos feministas", ha subrayado.

No en vano, ha apuntado que, cuando llegó a La Moncloa, formó, por primera vez, un gobierno con la mitad de hombres y de mujeres, entre las que estaba ella como ministra.

Y ha recordado que Zapatero aprovechó su primera intervención al frente de la Ejecutiva Federal del PSOE en el año 2000 para decir que decir que deseaba acabar con el "machismo criminal" algo que sonó "tremendamente fuerte" y que provocó caras "un tanto incómodas" entre algunos barones socialistas.

Y ha hecho hincapié en que la primera ley que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero fue la integral contra la violencia de género.