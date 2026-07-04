El Ayuntamiento convoca los Premios TFG Y TFM 2026 'Valladolid, ciudad inteligente y climáticamente neutra’

Estación móvil del Ayuntamiento de Valladolid para medir la calidad del aire en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) Miriam Chacón ICAL

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, y la Universidad de Valladolid, a través de su Fundación, promueven la nueva convocatoria de los Premios TFG Y TFM 2026 'Valladolid, ciudad inteligente y climáticamente neutra’, dotada con 12.000 euros.

La concesión de los premios es compatible con la obtención de cualquier otro tipo de reconocimiento o ayuda otorgada por otras administraciones o entidades públicas y privadas.

Su objetivo es “enriquecer” la Misión de Valladolid con el talento de los universitarios vallisoletanos para la transferencia de conocimiento e impulsar el Plan de Innovación del Consistorio.

Se trata de la sexta edición de una iniciativa a la que ya se han presentado 178 trabajos y en la que se han invertido 72.000 euros.

Además, esta cita persigue incentivar la investigación aplicada al ámbito urbano, especialmente en el contexto de la ciudad de Valladolid, así como fomentar la innovación y el espíritu emprendedor utilizando la ciudad como escenario en el que poner en práctica los conocimientos académicos adquiridos en los estudios universitarios.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de la Universidad de Valladolid que hayan superado sus Trabajos de Fin de Grado o de Fin de Máster durante los cursos 2024-2025 y 2025-2026. Podrán presentar sus solicitudes desde el día posterior a la publicación de la convocatoria en el BOP hasta el 1 de octubre de 2026.

Se trata de seis premios en total, tres en la categoría TFG y tres para los TFM y dos accésits, dotados con 3.000, 1.500, 900 y 300 euros respectivamente. El jurado que valorará los trabajos estará compuesto por representantes del Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de Valladolid.

Entre los criterios destacan la estructuración y coherencia del trabajo, la creatividad, así como que el resultado del trabajo sea novedoso y que su aplicación a la ciudad sea viable técnica y económicamente.