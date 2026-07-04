Ana Redondo carga contra la ley del concebido no nacido de Ayuso: "El cuento de la criada se empieza a contar en Madrid"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha cargado este sábado contra la ley del concebido no nacido impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y aprobada el pasado jueves con los votos de PP y Vox en la Asamblea madrileña.

Redondo ha abogado, en un acto en el municipio vallisoletano de La Aldea de San Miguel, por hacer frente a normas como la aprobada en la Comunidad de Madrid, que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar para poder acceder a ayudas públicas.

"Una ley del concebido no nacido que otorga derechos al feto desde el momento de la concepción por encima de los derechos de la madre y la mujer. El cuento de la criada se empieza a contar en Madrid, donde parece que las mujeres solo son recipientes para parir", ha afirmado.

"Lo conseguido puede desaparecer"

La ministra de Igualdad ha recordado que no hay derechos irreversibles en feminismo e igualdad, al apuntar que "lo conseguido puede desaparecer fácilmente".

Con motivo de la inauguración del encuentro 'Mujeres creando redes', organizado por el PSOE de Valladolid, ha subrayado que hay una voluntad "clara y férrea de la extrema derecha y de la derecha" por devolver al ámbito de lo privado la violencia de género.

"Quienes pretenden devolvernos a lo privado están ahí, amenazantes y gobernando en comunidades autónomas y municipios y quieren llegar al Gobierno de España", ha apuntado.

Y ha pedido la sociedad, y especialmente a las mujeres, estar "mucho más alerta que nunca"” porque "es una responsabilidad histórica y compartida".

Redondo ha apostado por seguir avanzando en la lucha contra la violencia contra la mujer y ha asegurado que se está ganando una batalla "muy dura" contra el machismo.

En este sentido, ha recordado que el número de mujeres asesinadas el año pasado fue 49 frente a las 80 o 90 de ejercicios anteriores, en un país donde hay cinco millones más de habitantes.

La trata y la prostitución

Ana Redondo también ha apostado por dar pasos hacia adelante en la lucha contra la trata y de la prostitución.

"La trata es la cruz de la moneda y la cara es la prostitución, porque van íntimamente ligadas", ha aseverado, asegurando que la trata y la prostitución "son la esclavitud del siglo XXI".

Redondo ha reclamado que las organizaciones estén unidas porque el movimiento feminista no está tan fuerte como antes. "Han pasado muchas cosas, se ha roto la sororidad y la solidaridad entre mujeres que existía, después que el feminismo pase por una situación de quiebra importante", ha expuesto.

Y ha subrayado que esa unión es "fundamental" ante lo que se ve en Castilla y León y en otras comunidades gobernadas por el PP y Vox, donde "los primeros derechos en ser limitados son los de la diversidad y los de las mujeres".

La ministra ha afirmado que los avances en derechos, paridad y en igualdad en España y otros países del mundo han venido "siempre" de la mano de gobiernos progresistas.

"El PSOE ha sido el catalizador de todos esos avances porque es una formación profundamente feminista, que no va dejar que esta ola reaccionaria lleve por delante nuestros derechos", ha apuntado.