Un tremendo incendio tiñe de humo Valladolid y moviliza a un amplio dispositivo: se han escuchado explosiones

Declarado un incendio en una empresa de palets cerca del colegio San Agustín de Valladolid Leticia Pérez / ICAL .

Un incendio declarado en la tarde de este viernes en las inmediaciones de un negocio de compraventa de palés, situado entre la avenida de Madrid y la avenida de Zamora, ha obligado a movilizar a efectivos de los Bomberos de Valladolid, la Policía Local y personal de Medio Ambiente.

El fuego, localizado junto a la carretera N-601, frente al colegio San Agustín, ha generado una intensa columna de humo que puede observarse desde numerosos puntos de la ciudad, como el entorno del Hospital Río Hortega o el barrio de Parquesol o de Las Delicias, lo que ha despertado una gran preocupación entre los vecinos.

Según han informado los servicios de emergencias, hasta el momento se han recibido más de un 160 llamadas alertando del incendio.

La ronda VA-20, que ha tenido que ser cortada al tráfico, y también la Carretera Madrid, N-601, desde VA-30 hasta Juan Carlos I, y VA-20 entre Arcas Reales y Pinar de Jalón.

Las primeras comunicaciones indicaban que las llamas afectaban a una zona de cultivo, aunque posteriormente el fuego se extendió hacia un área de pinar y, finalmente, amenazó material almacenado junto a una nave industrial dedicada a la compraventa de palés.

Imagen desde el barrio PInar de Jalón El Español

En el lugar trabajan varias dotaciones del Servicio Municipal de Prevención y Extinción de Incendios de Valladolid, junto con agentes de la Policía Local y efectivos de Medio Ambiente, que continúan realizando labores para controlar y extinguir el fuego.

Incendio desde otro punto de la ciudad El Español

Las llamas han provocado una gran humareda y varios testigos aseguran haber escuchado explosiones procedentes de la zona afectada, previsiblemente relacionadas con el material almacenado en las inmediaciones del incendio.

Gran columna de humo que se ve desde Parquesol El Español

Por el momento, no consta que haya personas heridas ni afectadas como consecuencia del suceso, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para evitar la propagación del fuego y asegurar el perímetro.

La Junta también ha mandado elementos para colaborar en la extinción con un técnico, dos agentes medioambientales, una autobomba y una cuadrilla de tierra.

El fuego, que se originó por causas que se desconocen, obligó a desplegar a 16 bomberos de Valladolid y a 30 policías municipales para gestionar el tráfico. También actuaron efectivos de la Diputación Provincial, de la Junta de Castilla y León y de Protección Civil, entre otros. En un primero momento las llamas avanzaron sin control, una situación que se logró revertir dos horas y media después.

Imagen de los palés ardiendo El Español

Concejales del Ayuntamiento de Valladolid como el edil de Urbanismo, José Ignacio Zarandona y el de seguridad, Alberto Cuadrado, también se han acercado a la zona.

Un incendio que ha llegado incluso a verse desde puntos muy lejanos de la ciudad, como Matapozuelos, ya que el humo se ha propagado por todo el cielo.