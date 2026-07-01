Orquestas, almuerzos, toros y pasacalles marcan las fiestas de Santa Marina 2026 en Cigales: consulta el programa completo

Imagen de archivo de un pregón de las fiestas de Santa Marina en Cigales. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Entre el 15 y 19 de julio, Cigales (Valladolid) vivirá sus fiestas grandes de Santa Marina 2026. Unas fechas en las que vecinos y visitantes disfrutarán de un amplio programa de actividades que ha elaborado el Ayuntamiento que contempla capeas, discomovidas, un encuentro de peñas o fuegos artificiales, entre otras.

La programación arrancará con las prefiestas el sábado 11 de julio, día en el que se celebrará la Compak Sporting, la capea de Santa Marina, una discomovida a cargo de DSonic y la presentación de las reinas y acompañantes 2026.

Las fiestas arrancarán oficialmente el miércoles 15 de julio. La primera de las citas será un encuentro intergeneracional, a partir de las 17:00 horas, con los mayores de la residencia y ambientación musical.

A las 18:00 horas se inaugurará la XVIII Feria de Día, mientras que las peñas vivirán su momento con el encuentro a las 19:00 horas. Como cada año, las atracciones de la feria celebrarán su momento azul para que los pequeños con alguna discapacidad puedan disfrutar y acceder a estas actividades entre las 19:00 y las 21:00 horas.

El primer pasacalles de las fiestas tendrá lugar a las 19:30 horas. La jornada inaugural también propone una perritada y una fiesta fanática con By Mysticaurban.

El jueves, 16 de julio, comenzará con la recepción de las reinas y acompañantes de Santa Marina 2026. Desde las 18:30 tendrá lugar su misa de coronación en la Iglesia de Santiago Apóstol, para dar luego paso al acto de proclamación y coronación desde las 19:30 en el Parque Municipal.

Tras ello, tendrá lugar el pregón a cargo de Loli Caballero, administrativa en el Ayuntamiento de Cigales desde hace 45 años y secretaria de la Comisión de Festejos, y le seguirá el chupinazo a manos de Toño.

El primero de los encierros tradicionales empezará a las 21:30 horas y a las 23:59 se celebrará una sesión de fuegos artificiales en la explanada del Polideportivo Municipal. La orquesta Cinema pondrá el ritmo a la noche en la Plaza Mayor.

Ya el fin de semana, a partir del viernes 17 de julio, comenzarán las actividades matutinas con el encierro infantil a las 10:00 horas en la calle de las Armas.

Un taller de slime, un almuerzo infantil y otro taller para crear un batido natural a tu gusto completarán la mañana este 17 de junio. Por la tarde habrá un desfile de disfraces, el gran prix de peñas y actuaciones musicales. Por la noche, la gente se concentrará en torno al encierro de toros de cajón y el espectáculo de El Karma Club.

El penúltimo día de fiestas, el sábado 18 de julio, propone varias de las actividades más deseadas por pequeños y mayores. La mañana arrancará con churros y chocolate para los usuarios de la residencia de mayores y a las 10:00 horas se celebrará el paseo de chiquibueyes por la calle de las Armas.

A las 11:00 llegará el turno de la pancetada en el Parque Municipal en el que, además, los asistentes serán invitados a una bebida.

Los más pequeños podrán disfrutar con una fiesta infantil con espuma e hinchables secos y acuáticos entre las 11:30 y las 14:30 horas. Una paellada para comer, conciertos por la tarde, concurso de cortes, un encierro tradicional y una verbena completan el programa para el sábado.

Ya, por último, el domingo 19 de julio se celebrará el último de los pasacalles a partir de las 07:30 horas desde la explanada del Camino Ermita hasta la Plaza de Toros con la charanga La Huevera.

A las 08:00 se soltarán las vaquillas en la Plaza de Toros y a partir de las 10:30 horas tendrá lugar un almuerzo. Los más pequeños podrán disfrutar de un teatro infantil a las 12:00 horas.

Por la tarde, a las 19:00 se celebrará el festival taurino en la Plaza de Toros, mientras que las atracciones celebrarán este domingo el día del niño a partir de las 19:00 horas y hasta la hora de cierre.

A las 20:00 llegará el turno para el encierro de fin de fiestas, que dará paso luego a las 21:00 horas a la tradicional degustación de caldereta en la Plaza Mayor.

Santa Marina 2026 cerrará su programación con una discomovida a las 21:00 horas y la retransmisión en pantalla grande de la final del mundial.