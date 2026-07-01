Mensajes racistas y simbología falangista vandalizan un mural LGTBI en Valladolid: “Remigración tradición”

Fundación Triángulo Castilla y León ha denunciado “la vandalización” del mural realizado por la artista Sara Macho, situado en el Paseo de Juan de Austria de Valladolid, apenas unos días después de la celebración del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

La obra ha aparecido con la pintada "Remigración Tradición", acompañada de simbología falangista, en un acto que la entidad “considera un ataque a la convivencia y un intento de difundir mensajes de odio de carácter racista y xenófobo”.

Fundación Triángulo ha condenado, de forma rotunda, cualquier “manifestación de odio” y recuerda que los barrios de nuestra ciudad deben ser espacios seguros donde todas las personas puedan vivir con libertad, independientemente de su origen, orientación sexual, identidad o expresión de género”.

Las personas migrantes LGTBI+ que llegan a nuestra ciudad lo hacen, en muchos casos, “huyendo de situaciones extremadamente difíciles en sus países de origen”, han añadido.

“Muchas escapan de legislaciones que criminalizan su orientación sexual o identidad de género, de entornos familiares violentos o de persecuciones que pueden conllevar incluso penas de prisión o poner en riesgo sus propias vidas. Valladolid debe ser un lugar de acogida, respeto y libertad para todas ellas”, aseguran.

Fundación Triángulo recuerda que la defensa de los derechos humanos “no puede entenderse de forma aislada”. La igualdad “solo es posible desde una mirada transversal que combata todas las formas de discriminación”.

Fundación Triángulo defiende la “lucha feminista, antirracista, migrante, anticapacitista y está profundamente comprometida con los derechos humanos. Frente a quienes pretenden sembrar el miedo y la división, seguiremos defendiendo una sociedad diversa, inclusiva y libre de discursos de odio”.

Tal y como recordó la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez, durante la lectura del manifiesto del Orgullo celebrada el pasado 28 de junio en Valladolid: “Necesitamos espacios seguros. Apelamos a la alianza entre movimientos y colectivos para, juntas, conquistar la igualdad en mayúsculas”.