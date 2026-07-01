Gotion convertirá Valladolid en el primer gran polo europeo de las baterías: inversión de 1.000 millones y 3.500 empleos

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el de Industria y Turismo, Jordi Hereu, junto al vicepresidente de Gotion, Fu Zhou, presentan el proyecto del fabricante de baterías en Valladolid, comparecen ante los medios de comunicación para presentar el proyecto del fabricante de baterías en Valladolid. Rubén Cacho / ICAL .

Valladolid ha dado este miércoles un paso decisivo para consolidarse como uno de los principales polos industriales de la movilidad eléctrica en Europa. O, eso al menos se espera, porque los antecedentes no invitan al optimismo.

La multinacional china Gotion High-Tech ha presentado oficialmente el proyecto de las dos gigafactorías que prevé levantar en la capital vallisoletana con una inversión cercana a los 1.000 millones de euros y que aspira a convertir la ciudad en el centro estratégico de la compañía en Europa.

El proyecto, respaldado por el Gobierno de España con más de 138 millones de euros procedentes del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), contempla la construcción de una planta de reciclaje avanzado de baterías y otra destinada a la fabricación de cátodos.

Un componente que representa alrededor del 60% del valor de una batería y que, hasta ahora, no se produce en ninguna fábrica de la Unión Europea.

La iniciativa supondrá la creación de unos 2.500 empleos durante la fase de construcción y más de 1.000 puestos de trabajo estables cuando las instalaciones entren en funcionamiento.

El objetivo es iniciar las obras en 2027, así lo anunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, una vez culminen los trámites urbanísticos y la disponibilidad de las cerca de 700 hectáreas previstas en la Vereda de Palomares.

Más allá de las cifras, el proyecto supone un salto cualitativo para la industria de Castilla y León.

La combinación del reciclaje de baterías y la fabricación de cátodos permitirá desarrollar en Valladolid prácticamente todo el ciclo de producción de este componente estratégico, reduciendo la dependencia exterior y reforzando la autonomía industrial europea frente a las tensiones comerciales y los aranceles internacionales.

Durante el acto de presentación participaron el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el consejero de Industria, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, además de los máximos responsables del proyecto por parte de Gotion.

Puente: "El pez está en la cesta y no se va a escapar"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, reivindicó el trabajo desarrollado durante los últimos años para atraer la inversión y quiso transmitir un mensaje de tranquilidad sobre el futuro del proyecto.

"Los peces no van solos a la cesta, hay que tirar la caña; algunos se escapan y acaban volviendo al mar. Este pez ya está en la cesta", afirmó durante su intervención, utilizando una metáfora que repitió en varias ocasiones para ilustrar que la inversión ya cuenta con las garantías necesarias para salir adelante.

Puente recordó que las primeras gestiones para atraer una gran fábrica de baterías comenzaron en enero de 2023 con el proyecto fallido de la empresa eslovaca InoBat, que posteriormente fue adquirida por Gotion, circunstancia que obligó a replantear toda la operación.

Según explicó, el proceso se aceleró definitivamente tras la visita del presidente de la compañía china a España y los posteriores contactos mantenidos en la sede central de la empresa.

El ministro aseguró que quedó impresionado por la dimensión del grupo. "No vi una fábrica, vi una ciudad. De un lado a otro se tarda una hora y media. Hablamos de un país que está haciendo cosas increíbles", señaló en referencia a las instalaciones de Gotion en China.

Puente defendió que la adjudicación de buena parte de los fondos del PERTE responde exclusivamente a la calidad técnica de la propuesta.

"Es un proyecto muy serio y está muy bien hecho; por eso prácticamente acaparó los fondos de la última convocatoria", sostuvo.

Asimismo, destacó el carácter diferencial de la inversión, al recordar que Valladolid albergará una instalación única en Europa.

"No son dos fábricas de baterías más. Lo que se va a hacer aquí no existe en ningún otro lugar de la Unión Europea. La fabricación de cátodos supone el 60% del valor de una batería y eso convierte este proyecto en algo verdaderamente singular", afirmó.

El ministro también defendió el papel de China en el desarrollo de la movilidad eléctrica. "China no es una amenaza; es un aliado y ofrece muchas oportunidades de mercado", aseguró.

Gotion apuesta por Valladolid como su gran centro europeo

El director de Gotion High-Tech, Jinfeng Zhou, explicó que la empresa pretende convertir Valladolid en "el hub estratégico de la compañía en el centro de Europa" y en un referente internacional de la economía circular.

Según detalló, la primera fase del proyecto consistirá en la construcción de una planta de reciclaje avanzado de baterías de vehículos eléctricos con capacidad para tratar hasta 200.000 toneladas anuales mediante un proceso de cero emisiones de carbono.

Posteriormente llegará la segunda fase, dedicada a la producción de cátodos, también con una capacidad de 200.000 toneladas al año.

"No somos simplemente un fabricante de baterías; somos una empresa tecnológica que integra toda la cadena de suministro, desde la explotación de materias primas hasta el reciclaje final", explicó Zhou.

El directivo subrayó que la compañía apuesta por un modelo basado en la investigación, la fabricación avanzada y la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia industrial y reducir el impacto ambiental.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido por las administraciones españolas. "España no es solo un destino para invertir; es un socio. Estamos convencidos de que Valladolid puede convertirse en una referencia para la transición energética europea", afirmó antes de concluir con un "¡Vamos, España!".

Hereu: "Hoy celebramos un hito para la industria española"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, calificó la jornada como "un gran día para la industria de Valladolid y de toda España" y destacó la importancia estratégica del proyecto para el desarrollo del vehículo eléctrico.

"No hay movilidad eléctrica sin el corazón de todo el sistema, que es la batería", señaló.

Hereu explicó que el Ministerio ha aprobado ya la financiación pública del proyecto tras una evaluación técnica en régimen de concurrencia competitiva. En concreto, detalló que Gotion recibirá 82,3 millones de euros para la planta de recuperación de baterías y otros 55,9 millones para la fábrica de cátodos.

"Es un hecho cierto. Hoy cumplimos un hito, pero ahora empieza un enorme trabajo para convertir este proyecto en una realidad", afirmó.

El ministro destacó además la solvencia de la empresa china y aseguró que Valladolid pasará a convertirse en "un hub de referencia no solo para España, sino para toda Europa" en el ámbito de la movilidad sostenible.

Las administraciones confían en que las obras puedan comenzar durante 2027 y que la implantación de Gotion actúe como elemento tractor para atraer nuevas inversiones vinculadas al vehículo eléctrico.