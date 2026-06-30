Patricia Conde, de nuevo en la lista de morosos de la Agencia Tributaria: esto es lo que debe la vallisoletana

Como sucede cada año, la Agencia Tributaria ha hecho pública la lista de morosos que deben dinero al organismo público y superan el umbral de los 600.000 euros.

Una lista en la que nadie nunca quiere aparecer, primero por la enorme cuantía mínima que se adeuda y segundo por el daño mediático que suele propiciar.

En ella es habitual encontrar empresas y rostros conocidos del panorama nacional. Y en la lista se ha vuelto a colar una vallisoletana, la presentadora de televisión Patricia Conde.

Junto a Kiko Matamoros, son dos de las personalidades españolas que han regresado a esta lista de la Agencia Tributaria con la que se busca hacer públicas las deudas que las personas físicas y jurídicas mantienen con Hacienda, es decir, con todos los ciudadanos.

En este listado anual aparecen, en esta ocasión, más de 5.800 contribuyentes, tanto personas como empresas, que acumulan una deuda conjunta de más de 15.432 millones de euros con la Agencia Tributaria.

Esta cifra, no obstante, se ha reducido con respecto a la lista de 2025, concretamente en un 2,4%. Cabe resaltar que toda persona o empresa que aparece aquí debe, como mínimo, 600.000 euros a las arcas públicas.

Junto a Patricia Conde y Kiko Matamoros, rostros nuevos que regresan, aparecen otros que ya son asiduos en la lista como Paz Vega, Merche o Mario Conde.

También continúan nombres que debutaron el año pasado como Isabel Pantoja, quien debe este año 1.273,59 euros, o Bertín Osborne, con una deuda de 835.187,38 euros.

En el caso de la vallisoletana Patricia Conde, la deuda con la Agencia Tributaria asciende hasta los 714.615,12 euros. Una cifra cuanto menos reseñable.

La televisiva vallisoletana regresa de esta manera a la lista después de abandonarla en junio de 2024, último año en el que había aparecido hasta el presente.