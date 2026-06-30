Los ministros Puente y Hereu presentan en Valladolid el proyecto de Gotion tras recibir 138 millones de ayudas

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su visita a la empresa china Gotion

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, presentarán este miércoles, 1 de julio, en Valladolid el proyecto industrial de la multinacional china Gotion, en un acto en el que también participará el presidente ejecutivo de la compañía, Steven Cai.

La comparecencia servirá para dar a conocer los detalles de la implantación de la empresa en la capital vallisoletana, apenas dos semanas después de que Óscar Puente avanzara la celebración de este acto durante su visita a la ciudad con motivo de la colocación de la primera piedra de la nueva estación de trenes.

La presentación llega después de que el Ministerio de Industria y Turismo haya aprobado una inyección económica de más de 138,2 millones de euros para el proyecto de Gotion en Valladolid, con cargo a la última convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Una presentación que tendrá lugar este miércoles a las 11.00 horas en la delegación de la AEAT de Castilla y León.

En concreto, la resolución concede 82,3 millones de euros para la construcción de una planta de reciclaje avanzado de baterías de vehículos eléctricos destinada a la recuperación de black mass, y otros 55,9 millones para una planta de fabricación de materiales catódicos para baterías de automoción eléctrica.

La inversión global prevista supera los 950 millones de euros. De esa cantidad, más de 411,5 millones corresponden a la planta de reciclaje avanzado, mientras que otros 539 millones se destinarán a la fábrica de cátodos, dos instalaciones llamadas a convertir Valladolid en uno de los principales polos industriales vinculados al vehículo eléctrico en España.

Estas ayudas suponen un impulso definitivo para la llegada de Gotion a Valladolid. El proyecto comenzó a desarrollarse junto a la compañía eslovaca Inobat, aunque el pasado año fue asumido por la multinacional china, que ha mantenido la apuesta por desarrollar en la ciudad un importante complejo industrial vinculado a la cadena de valor de las baterías.