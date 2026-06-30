El mayor brote de Newcastle en Valladolid afecta a una explotación con más de 301.000 gallinas en Olmedo

La provincia de Valladolid ha sumado un sexto foco de enfermedad de Newcastle tras confirmarse un nuevo brote en una explotación de gallinas ponedoras situada en el municipio de Olmedo.

Se trata, además, del mayor censo afectado desde el inicio del episodio, con aproximadamente 301.191 aves, lo que consolida un escenario de especial vigilancia sanitaria para el sector avícola de Castilla y León.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informó este martes de la confirmación del foco, localizado en una zona próxima al área de vigilancia establecida tras el brote detectado la pasada semana en Íscar.

La explotación afectada, dedicada a la producción de huevos, estaba vacunada frente a la enfermedad.

La sospecha surgió el pasado 23 de junio después de detectarse una caída cercana al 5% en la producción de huevos en una de las naves, acompañada de un ligero incremento de la mortalidad.

Tras la actuación de los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Castilla y León, las muestras fueron remitidas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

Allí se confirmó mediante la técnica PCR la presencia de una cepa velogénica del virus de la enfermedad de Newcastle, una variante de alta virulencia que obliga a aplicar de inmediato las medidas sanitarias previstas por la normativa europea.

Desde el momento en que aparecieron las sospechas, la explotación quedó inmovilizada para impedir cualquier movimiento que pudiera favorecer la propagación del virus.

En rojo, localización del nuevo foco de enfermedad de Newcastle en la provincia de Valladolid. En naranja, focos previamente confirmados. Ministerio

Paralelamente, se inició una investigación epidemiológica para determinar el posible origen del brote y analizar los movimientos de personas, vehículos y materiales relacionados con la granja.

Asimismo, se está llevando a cabo el vacío sanitario completo de la explotación, así como la destrucción de los cadáveres de las aves, el pienso y el resto de materiales potencialmente contaminados en una planta autorizada.

Las autoridades también han delimitado una zona de restricción con radios de protección de tres y diez kilómetros alrededor del foco.

En ese perímetro se localizan trece explotaciones avícolas comerciales con censo, aunque ocho de ellas ya estaban incluidas en las áreas restringidas establecidas tras los focos anteriores.

Los análisis genéticos realizados por el Laboratorio Central de Veterinaria indican que el virus detectado en Valladolid pertenece al genotipo VII.2, diferente del genotipo VII.1.1 identificado recientemente en los brotes registrados en Valencia, una circunstancia que, por el momento, permite descartar un vínculo epidemiológico entre ambos episodios.

Más de 450.000 aves afectadas en seis focos

Con la confirmación del caso de Olmedo, la provincia acumula ya seis focos de enfermedad de Newcastle desde mediados de junio, que afectan en conjunto a cerca de 452.000 aves, aunque con características diferentes según las explotaciones.

El primer caso se notificó el 15 de junio en una granja de pollos de engorde de Aldea de San Miguel, con unas 24.000 aves no vacunadas, donde la enfermedad se detectó tras un aumento de la mortalidad.

Posteriormente se confirmaron dos focos en explotaciones de gallinas ponedoras de La Pedraja de Portillo, con censos de 29.500 y 49.000 aves, ambas vacunadas y sin síntomas clínicos, localizadas durante las labores de vigilancia activa.

A estos se sumó un brote en una granja de broilers de Montemayor de Pililla, con unas 9.000 aves no vacunadas, donde sí se registró una elevada mortalidad cercana al 40%

Y otro en una explotación de gallinas ponedoras de Íscar, con 38.650 aves vacunadas, en la que la sospecha surgió tras detectarse un descenso en la puesta de huevos y un ligero incremento de la mortalidad.

El foco confirmado ahora en Olmedo supone, por sí solo, el mayor censo afectado de todo el episodio registrado hasta la fecha en Valladolid.

El Ministerio de Agricultura mantiene el llamamiento a extremar la vigilancia en las explotaciones avícolas y sobre las poblaciones de aves silvestres, así como a reforzar las medidas de bioseguridad para evitar el contacto entre ambas.

Asimismo, recuerda la importancia de comunicar de inmediato cualquier sospecha compatible con la enfermedad y destaca que la vacunación, aunque no evita completamente la infección, reduce la excreción del virus y disminuye de forma significativa el riesgo de transmisión entre explotaciones.