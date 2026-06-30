Juan Antonio, el naturalista que propone una mirada distinta del viaje de Carlos V a Mojados: "Quiero que la gente imagine"

Mojados (Valladolid) inicia esta semana las actividades dedicadas a la llegada de Carlos V a la localidad en 1517 para encontrarse con su hermano, Fernando de Habsburgo, con el objetivo de que le reconociera como legítimo heredero de la Corona de Castilla.

Una cita histórica que supone, hoy en día, una de las joyas culturales del municipio, que este año celebra la XIX edición de 'Mojados, corazón de un imperio'. Dentro del amplio programa de actividades destacan las impulsadas por Juan Antonio Medina a través de su empresa, Buteo Iniciativas Ambientales.

Una compañía afincada en la propia localidad y cuyo director y fundador propone para estas jornadas "un punto de vista un poco diferente" al reinado de Carlos V, con el que quiere que "la gente imagine" cómo era todo el entorno y la ciencia en la época del monarca.

Buteo forma parte de la Red de Rutas Europeas de Carlos V. También se encuentra dentro de la Ruta del Vino de Rueda, en el Club de Ecoturismo Trino de Castilla y León y desde este año forman parte de la Fundación Starlight. Además, son miembros de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio.

El protagonismo de Juan Antonio Medina en las actividades de 'Mojados, corazón de un imperio' arrancará con la conferencia 'La astronomía en tiempos de Carlos V' este miércoles, 1 de julio, pero también será parte clave de las rutas teatralizadas que la localidad ha preparado para el viernes día 3, sábado 4 y domingo 5.

Físico y ambientalista de formación

Aunque físico de formación y especialista en ciencias ambientales, el director de Buteo decidió dar un cambio radical a su labor profesional allá por 2013 después de haber estado dedicado durante años a otro sector como el de la informática y las telecomunicaciones.

Fruto de "un proceso de emprendimiento" que fue propiciado por la crisis nació Buteo. "Naturalista aficionado soy de toda la vida, desde niño, y llevaba desde hacía muchos años a grupos al campo como monitor de asociaciones", explica.

Juan Antonio Medina acompaña a uno de sus grupos en las salidas al campo nocturnas con Buteo.

A partir de ahí, Medina Cuaresma decidió sacarse el título de Guía Oficial de Turismo, especializado en naturaleza, aunque su curiosidad por la historia también le ha llevado a ser muy versátil en ese aspecto.

"Tengo mucho interés en todo lo que significa el patrimonio, la historia o el arte. Además, viví en Flandes, por lo que conocí muy de cerca el patrimonio artístico de la época de Carlos V", señala sobre su relación con la historia del monarca.

"Pinceladas de ciencia"

El Círculo Cultural Auditorio de Mojados será, a partir de las 19:30 horas de este miércoles, el punto de partida de la participación de Buteo en el programa con la conferencia 'La astronomía en tiempos de Carlos V'.

Juan Antonio será el encargado de impartir una de estas conferencias en la que ha decidido recurrir a la astronomía, coincidiendo en que este año se espera el gran eclipse solar total el 12 de agosto, para descubrir al público nuevas perspectivas de la época del monarca.

"Normalmente, como es lógico, se le da un enfoque muy centrado a la historia, y yo quería incluir un poquito unas pinceladas de ciencia, en este caso de astronomía", señala.

La entrada de Buteo en Starlight, su presencia en las Rutas Europeas de Carlos V, la transición del mundo medieval al renacentista durante el reinado del monarca y el paso de la preponderancia de la teoría geocéntrica a la heliocéntrica son las perchas por las que el naturalista ha decidido abordar esta cuestión.

"Vamos a hablar de Copérnico, de Kepler, de su historia y de la evolución de la astronomía en la antigüedad, de la importancia que se le daba a los eclipses, esos fenómenos que entonces no sabían interpretar, de cómo se solapaban durante muchos siglos la astrología y la astronomía", avanza.

Será, además, con una propuesta "amena, que resulte entretenida y que no sea demasiado farragosa, sin meternos en fórmulas matemáticas, ni leyes de física ni nada de eso".

Del auditorio al campo

Y como buen naturalista, la propuesta de Medina Cuaresma pasará de lo puramente teórico al campo. Lo hará junto a las rutas teatralizadas en colaboración con el grupo Tramoya.

"El enfoque también queríamos que fuese un poco diferente al de otros años", precisa. Durante los tres días de 'Mojados, corazón de un imperio', el Ayuntamiento ha organizado estas rutas de la mano de Tramoya y Buteo en las que se podrá descubrir de una forma diferente la llegada de Carlos V a la localidad.

"Hablamos de la posibilidad de las rutas, pero introduciendo también la naturaleza de Mojados, que es un pueblo donde se acumulan muchas poblaciones de aves y que es algo que llevamos años trabajando desde el Ayuntamiento, asociaciones y nosotros", señala.

El objetivo de esta iniciativa es mostrar la naturaleza ahora mismo, pero también "intentar imaginar cómo era en la época de Carlos V". "Pensar en qué pudo encontrar, el río Cega, cómo era el entorno, hablar de los pinares, pero sobre todo de la naturaleza que nos rodea, que son recursos que tenemos al alcance de la mano y muchas veces no lo valoramos", relata.

De Carlos V al eclipse

La colaboración del Ayuntamiento de Mojados con Buteo no se queda únicamente en la semana dedicada a Carlos V, sino que va mucho más allá a través de un programa de ecoturismo que durante siete ediciones lleva celebrando alrededor de 20 actividades anuales.

Este año, el eclipse aglutinará gran parte del protagonismo de la programación. Y es que, de cara agosto, se han preparado distintas jornadas para disfrutar de este fenómeno desde un enfoque diferente al que se puede encontrar en otros destinos.

Dos días antes de que se produzca, concretamente el 10 de agosto, Buteo celebrará una jornada con gafas de realidad virtual en las que se recreará con la máxima exactitud cómo se podrá ver el eclipse el día 12.

Para ese mismo día, también se ha organizado una salida al campo para disfrutar del eclipse solar total, que luego dará paso a una actividad gastronómica con productos locales y finalizará a la noche con la observación de las perseidas.

Al día siguiente 13 de agosto, volverá a repetirse esta última actividad, como ya viene sucediendo años atrás. "Tengo mucha curiosidad por ver cómo reaccionan los animales, los insectos, de hecho participo en una iniciativa para grabar los sonidos que se van a producir dentro de la biodiversidad durante el tiempo que dure el eclipse", apunta.

Juan Antonio Medina espera esta cita con ilusión y puntualiza que es una experiencia "muy recomendable e inolvidable". Avanza que "probablemente" la próxima semana podrán lanzar ya las inscripciones para estas actividades de agosto, precisando que la del eclipse tendrá coste, pero a un precio muy ajustado.