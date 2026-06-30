Jorge (41), experto cortador de jamón: “Corto 300 al año y el secreto del éxito está en disfrutar haciéndolo”

“Mi objetivo es seguir disfrutando como lo estoy haciendo ahora. También, hacer disfrutar a todo el mundo que pueda degustar un jamón cortado por mí, o por mi equipo. En lo que tiene que ver con los concursos, poder disfrutar de otra final del Campeonato de España y conquistarlo, que es lo que todos los cortadores ansiamos”, asegura Jorge Díaz, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El madrileño, de 41 años y que vive en Santiago de Compostela, triunfaba la pasada semana en el I Concurso Nacional de Cortadores de Jamón de Valladolid Pedro Ortega. Se convertía así en el mejor cortador de jamón de Valladolid. Además, conseguía el pase para la semifinal del Campeonato de España 2027.

Nuestro entrevistado es cortador de jamón de profesión. Autónomo. A base de mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo está logrando vivir de ello.

“En los últimos tiempos corto 300 jamones al año y el secreto del éxito está en disfrutar haciéndolo”, asegura Jorge Díaz en esta entrevista.

Su vida

“Me defino como un madrileño afincado en Santiago de Compostela desde el año 2015. Soy un apasionado de mi trabajo y disfruto de lo que hago”, asegura Jorge Díaz Borreguero, cortador de jamón autónomo de profesión, en declaraciones a este periódico.

Tiene 41 años. Cuenta con la ESO y le gusta el fútbol, el tenis, y, prácticamente, todos los deportes, aunque nos cuenta que “últimamente no puede practicarlos mucho”. Nació en Madrid y por el trabajo de su padre se trasladó a La Coruña cuando tenía poco más de un año. Después pasó por León, Talavera de la Reina (Toledo) y ha vuelto a tierras gallegas.

“Cuando era pequeño quería ser futbolista y tenía madera, pero por circunstancias de la vida empecé a trabajar joven y tuve que elegir lo que era más importante. Mi infancia fue muy buena. Mis padres nos inculcaron una buena educación, tanto a mí como a mi hermana. Hoy en día falta esa educación en muchos sitios”, añade.

Su vida se enfocó a cortar jamón, de lo que trabaja en la actualidad. Brilla en su oficio.

Cortador de jamón

“Me dedico a cortar jamón en eventos, ferias y en cualquier celebración. Además de realizar formaciones para el grupo de cortadores que tengo en Galicia que lleva el nombre de Art D’Corte Grupo de Cortadores de Jamón”, nos explica.

Añade que dedicarse, en cuerpo y alma a esta profesión “no fue de un día para otro” pero ahora puede decir que se “dedica únicamente a cortar jamón y de forma profesional”.

“Empecé a ello en el año 2002, en la charcutería donde comencé a trabajar en Talavera de la Reina. En agosto de este año van a cumplirse 24 desde que arranqué, aunque de una manera más profesional podría decirse que desde el 2017, que fue cuando se creó el grupo”, especifica.

También recuerda cuándo cortó su primer jamón entero. En uno de sus primeros eventos, allá por 2004, aunque vuelve a recalcar que esos primeros cortes fueron en la charcutería en la que se inició y donde tuvo “grandes maestros” que “le inculcaron ese arte de cortar a cuchillo”.

Cortando 300 jamones al año

“En los últimos tiempos corto 300 jamones al año y el secreto del éxito está en disfrutar haciéndolo. Así seguro que sale perfecto. Después, por supuesto, hay que tener una noción principal de cómo empezar a cortar y qué uso se le va a dar para cortarlo de una forma u otra. Entre todo el grupo llegamos a cortar 1.000 jamones al año”, añade.

Entre esa clave está la práctica y también “el cargarse unos cuantos jamones como base de todo aprendizaje” y con el fin de “ir corrigiendo esos fallos” para, día a día, conseguir “la excelencia”.

“Al principio es muy complicado vivir de esta profesión ya que hay pocos clientes y son muchos gastos, pero trabajando bien y haciendo un gran esfuerzo por mejorar, van saliendo cada vez más clientes. Ahora puedo decir que vivo de esto y es cuando más valorado me siento y más libertad tengo en todos los sentidos”, añade.

Se nota, y mucho, que es feliz en su trabajo.

Ganador en Valladolid

“La clave para ganar es la constancia y entrenar cada día y en cada jamón para no estancarte. Desde que Pedro Ortega, el organizador del concurso, me dijo que lo iba a hacer, lo tuve en mente para que me pudieran seleccionar y ser el primer ganador del concurso en Valladolid. Fui convencido de que podía ganar, así lo afronté, y me llevé el título”, afirma orgulloso, y no es para menos.

Jorge se impuso, la semana pasada, en el I Concurso Nacional de Cortadores de Jamón de Valladolid organizado por el citado Pedro Ortega que se encargó de preparar todo para su celebración.

“Al ganar este concurso y convertirme en el mejor cortador de jamón de Valladolid, he conseguido una plaza para la semifinal del Campeonato de España en 2027, aunque mi objetivo sería clasificarme directamente para la final. Estuve en la última en 2026, que se celebró en Villanueva de Córdoba y me gustaría vivir otra”, añade.

Afirma que “todos los que llegan a la final tienen opciones” y se muestra convencido de que él puede hacerlo.

Premios y futuro

Nuestro entrevistado cuenta con el primer premio en el Concurso de Torre de Núñez, al mejor cortador de Galicia en 2017 y también en el Concurso de Dehesa de Extremadura en el Salón Gourmets de Madrid en 2021.

Atesora otro primer premio en el Concurso Aníbal Falcón y premio al plato creativo en Arucas, Gran Canaria, en 2024. Otro oro en el Concurso de Desiderio Sebastián, en Almendral, en 2025.

Otro primer premio en el concurso de Moroyo de Teruel y premio al plato creativo en 2025 y este primer premio en el I Concurso Nacional de Cortadores de Jamón de Valladolid Pedro Ortega 2026. Casi nada.

“Creo que, en la actualidad, el oficio está en un momento álgido y, cada vez, se apuesta más por la figura del cortador en todo tipo de eventos. Antes no se valoraba tanto”, explica convencido.

Mirando al futuro, a corto plazo, el cortador quiere pensar en “seguir creciendo” y “ser mejor en su profesión cada día”.